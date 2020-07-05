Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Известия сообщают, что почти 40% предпринимателей отметили ухудшение состояния делового климата за этот период. При этом значение сводного индекса РСПП в июне составило 39,4 пункта, увеличившись с 35,9 в мае 2020 года.

В России около 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

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