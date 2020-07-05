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Online47.ruOnline47.ruВ России около 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Известия сообщают, что почти 40% предпринимателей отметили ухудшение состояния делового климата за этот период. При этом значение сводного индекса РСПП в июне составило 39,4 пункта, увеличившись с 35,9 в мае 2020 года.
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Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
Известия04 июля в 17:01

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В России 40% компаний проинформировали об ухудшении деловой среды в июне

News.ruвчера в 11:19

РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

Коммерсантъвчера в 10:12

Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне

РБКвчера в 07:57

Российские компании заявили об ухудшении деловой среды

Газета.Ruвчера в 08:20

В России около 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Online47.ru04 июля в 20:51

«Известия»: 40% российских компаний указали на ухудшение деловой среды в июне

ТАСС04 июля в 18:54

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Известия04 июля в 17:01
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Кино

Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя

Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv вчера в 16:07
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
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Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут свыше 671 тыс. выпускников

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, сдавать его планируют более 671 тыс. выпускников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
ТАСС вчера в 17:05
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Авто

Появились изображения нового поколения Honda HR-V

По предварительной информации, новое поколение Honda HR-V будет презентовано в течение двух ближайших лет.
Goroday.ru вчера в 06:48
Армия и оружие

В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

РБК вчера в 20:09
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Авто

Первые изображения самого доступного кросс-купе Skoda появились в Сети

Первые изображения самого доступного кросс-купе Skoda, построенного на базе концепта Skoda Vision IN, появились в Сети.
Актуальные Новости вчера в 05:23
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Армия и оружие

Коротченко: комплекс С-500 успешно испытали на полигоне в России

На полигоне в России были успешно проведены испытательные стрельбы управляемыми ракетами новейшего российского комплекса ПВО-ПРО С-500 «Прометей».
Недвижимость.RU вчера в 15:56
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Происшествия

В США два небольших самолета столкнулись над озером

Два небольших самолета столкнулись в небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо, на их борту могли находиться восемь человек, сообщает офис шерифа округа Кутенай.
РИА Новости вчера в 23:23
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Игры

Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей

В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 вчера в 06:55
Общество

Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введенные для жителей региона в период эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:39
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Армия и оружие

Украина провела наиболее масштабные за последние годы военные учения

Актуальные Новости 04 июля в 11:20
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Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Evo-rus.com 04 июля в 05:30
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Шоу-бизнес

Катя Семенова ютится в однокомнатной квартире с сыном и собаками

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Общество

В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.
Lenta.ru вчера в 17:37
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Общество

Американский город наводнили сотни вооруженных людей

В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
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Футбол

«Тоттенхэм» - «Эвертон»: прогноз на матч чемпионата Англии по футболу

"Эвертон" находится приблизительно в аналогичной ситуации, с той лишь разницей, что после рестарта чемпионата "ириски" не проиграли ни одного матча.
Sputnik Грузия вчера в 12:12
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
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Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Автоновости дня 04 июля в 05:55
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Общество

Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
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Кино

В комиксах Marvel нашли Гарри Поттера

Русская Планета вчера в 18:36
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Общество

В Новосибирской области открываются летние кафе

Власти Новосибирской области разрешили восстановить работу предприятий общепита в формате летних кафе и веранд в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
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Музыка

Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек

Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.
ТАСС вчера в 16:13
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