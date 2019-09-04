Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о том, что в стране около 80% медицинской помощи оплачивается государством. Ее слова приводит «Российская газета». Она добавила, что объем платной помощи в России сейчас составляет 19 «с чем-то» процентов.

В России около 80% медпомощи оплачивается государством – минздрав РФ

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Экономика Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Общество Камчатка и Кузбасс согласовали на ВЭФ дорожную карту до 2024 года Камчатка и Кузбасс на ВЭФ-2019 во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве и согласовали дорожную карту до 2024 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.

Политика Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.

Происшествия Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска Прокуратура напоминает, что в августе постановлением Советского райсуда Челябинска было прекращено уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.

Политика СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Авто Nissan презентовал новый Nissan Juke Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.

Происшествия Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.

Политика В парламенте Италии создали коалицию Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.

Происшествия Иномарка врезалась в остановку в Пскове В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Происшествия Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.