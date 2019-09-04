Экономика

InkazanInkazanВ России около 80% медпомощи оплачивается государством – минздрав РФ

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о том, что в стране около 80% медицинской помощи оплачивается государством. Ее слова приводит «Российская газета». Она добавила, что объем платной помощи в России сейчас составляет 19 «с чем-то» процентов.
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В России около 80% медпомощи оплачивается государством – минздрав РФ

Inkazan03:13

Скворцова сообщила, что более 80% медпомощи в России оплачивает государство

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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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