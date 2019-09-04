Экономика
InkazanВ России около 80% медпомощи оплачивается государством – минздрав РФ
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о том, что в стране около 80% медицинской помощи оплачивается государством. Ее слова приводит «Российская газета». Она добавила, что объем платной помощи в России сейчас составляет 19 «с чем-то» процентов.
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Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Интерфакс 03:38
Экономика
Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ
Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 00:39
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
Камчатка и Кузбасс согласовали на ВЭФ дорожную карту до 2024 года
Камчатка и Кузбасс на ВЭФ-2019 во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве и согласовали дорожную карту до 2024 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:59
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда вчера в 00:40
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Политика
Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной
Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Происшествия
Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
Прокуратура напоминает, что в августе постановлением Советского райсуда Челябинска было прекращено уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес
Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике
Телеканал 360° 01:51
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер вчера в 11:48
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия
Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске
В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.
Газета.Ru 03:21
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Политика
В парламенте Италии создали коалицию
Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия вчера в 14:27
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Гаджеты
Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Lenta.ru 02:59
Футбол
ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022
Чемпионат вчера в 13:52