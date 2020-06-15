Коронавирус
РИА НовостиВ России около пяти миллионов рабочих мест находятся под ограничениями
Порядка 5 миллионов рабочих мест в России в настоящий момент находятся под различными ограничениями в связи с коронавирусом, к концу недели их число снизится до 2,5 миллиона, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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Политика
Путин прокомментировал рост безработицы в России
Президент Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей России выглядит не так драматично, как в других странах, но призывает правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.
BFM.ru 09:18
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей
Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 03:34
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
Общество
Назван заработок Михаила Ефремова
По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей.
Что происходит 07:25
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В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
В чумной могиле средневековой Литвы ученые смогли найти останки женщины с тропическим сифилисом.
Evo-rus.com 07:34
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Полицейский душил подростка при задержании
Новые Известия 08:07
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Политика
Глава МИД Турции объяснил, почему перенесли переговоры с Лавровым
Чавушоглу рассказал, что два раза за минувшие сутки с Лавровым по телефону.
RuNews24.ru 09:27
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
RT на русском 02:16
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Авто
Курганский мэр ездит на машине компании из соседнего региона. Инсайд
Жители села Целинное в Курганской области провели расследование, и установили, что глава района Иван Светличный ездит на автомобиле, который принадлежит свердловской компании.
URA.Ru вчера в 22:48
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Общество
Каждый пятый в России не выходил из дома в самоизоляции
Строго соблюдал карантин и вообще не выходил из дома каждый пятый опрошенный (20%). Иногда выходил из дома — в магазин, аптеку и т. д 63%.
REGNUM 08:28
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
Общество
В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82
Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 23 июня
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
Известия 09:53
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Происшествия
В Буденновске почтили память жертв нападения террористов в 1995 году
Пятый канал вчера в 06:19
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 03:12
Общество
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве
По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости.
Российская газета 05:03
Происшествия
Лжеминёры пережили пандемию: в Петербурге вновь эвакуируют суды
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 16:47 — REGNUM Сообщения о заминировании после длительного перерыва вновь начали поступать в районные суды, больницы и роддома Санкт-Петербурга.
REGNUM 09:47
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43