Порядка 5 миллионов рабочих мест в России в настоящий момент находятся под различными ограничениями в связи с коронавирусом, к концу недели их число снизится до 2,5 миллиона, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

В России около пяти миллионов рабочих мест находятся под ограничениями

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