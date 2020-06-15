Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России около пяти миллионов рабочих мест находятся под ограничениями

Порядка 5 миллионов рабочих мест в России в настоящий момент находятся под различными ограничениями в связи с коронавирусом, к концу недели их число снизится до 2,5 миллиона, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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В России около пяти миллионов рабочих мест находятся под ограничениями

РИА Новости09:25

Глава МЭР оценил рост трат бюджета в апреле-мае

Rambler News Service09:29

Решетников: к концу недели под ограничениями останется 2,5 млн рабочих мест

ФедералПресс09:03

В России под различными ограничениями остаются 5 млн рабочих мест

Реальное время09:01

Решетников: Экономика России постепенно открывается

РЕН ТВ08:49

Число рабочих мест под ограничениями из-за COVID-19 с апреля сократилось втрое

Интерфакс09:03

Решетников: экономика России постепенно открывается после ограничений

REGNUM09:54
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СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
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В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
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Глава МИД Турции объяснил, почему перенесли переговоры с Лавровым

Чавушоглу рассказал, что два раза за минувшие сутки с Лавровым по телефону.
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Наталья Орейро подала документы на российское гражданство

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Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
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Курганский мэр ездит на машине компании из соседнего региона. Инсайд

Жители села Целинное в Курганской области провели расследование, и установили, что глава района Иван Светличный ездит на автомобиле, который принадлежит свердловской компании.
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Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Общество

Каждый пятый в России не выходил из дома в самоизоляции

Строго соблюдал карантин и вообще не выходил из дома каждый пятый опрошенный (20%). Иногда выходил из дома — в магазин, аптеку и т. д 63%.
REGNUM 08:28
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
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Общество

В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82

Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
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Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 23 июня

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
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Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
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В Буденновске почтили память жертв нападения террористов в 1995 году

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За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»

Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
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Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости.
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«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»

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