Коронавирус
REGNUMВ России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота завершил ракетные испытания
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Политика
Посольство раскритиковало принятую в Литве антироссийскую резолюцию
Посольство России в Литве прокомментировало резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", который накануне единогласно принял сейм республики.
Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
Общество
Владимир Путин обратился к главам регионов России
Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Экономика
ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
Хоккей
Антипин покинет «Магнитку», не согласившись на понижение зарплаты
Функционер отметил, что воспитанники клуба Николай Кулёмин, Егор Яковлев и Григорий Дронов скорее всего пойдут на понижение зарплаты, так как с пониманием отнеслись к ситуации.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Спорт
Йоханнес Клебо заявил о желании вернуться в спринтерскую группу
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо объявил, что готовиться к сезону-2020/2021 хотел бы в спринтерской группе, а не в дистанционной.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Игры
Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс
Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
Футбол
Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
Общество
В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию
Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
Политика
Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
Общество
«Аэрофлот» остановил возврат денег по аннулированным билетам
Авиакомпания «Аэрофлот» остановила процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Гаджеты
Huawei отказалась от 120-герцевого экрана в Huawei P40 Pro не ради цены
Юй Чэндун заявил, что компания рассматривала и имела возможность использовать в Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ экраны с частотой обновления изображения 120 Гц.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Космос
Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны
Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.
Политика
Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели будут определяющими в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.