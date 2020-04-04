Именно 30 минут требуется на выявление коронавируса с помощью экспресс-теста, совместно разработанного российскими и японскими учеными. В апреле пилотное применение этих систем должно начаться в столичном регионе, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

с чего всё началось

Пилотный проект по применению новых тест-систем для диагностики коронавируса начнется в апреле в Москве и области, а затем он будет распространен на всю Россию. Точная дата начала тестирования пока неизвестна, данное решение зависит от правительства Москвы, которое осуществляет закупку тест-систем.

В России определены сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус

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