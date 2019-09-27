Опубликованы условия, при которых молодые семьи могут стать участниками льготной ипотеки под 2%. Получить льготный жилищный кредит смогут даже неполные семьи. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, получить такую ипотеку могут супруги не старше 35 лет, которые состоят в браке не менее года.

В России определили правила выдачи льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Политика США вводят новые пошлины на европейские товары ВТО позволила Вашингтону вводить пошлины до 100% на европейские товары, однако Белый дом пока не планирует в полной мере воспользоваться данной возможностью.

Гаджеты В опасности миллионы смартфонов Xiaomi, Samsung и Huawei. Google обнаружила незакрытую уязвимость Android По словам разработчиков, проблема наблюдается у таких смартфонов: Pixel 2 с Android 9 и превью Android 10 Huawei P20 Xiaomi Redmi 5A Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi A1 Oppo A3 Moto Z3 Смартфоны LG на Android 8 Oreo Samsung Galaxy S7, S8 и S9 Интересно, что уязвимость была устранена в декабре 2017 года в более ранних версиях ядра Android — 3.18, 4.4 и 4.9, но затем появилась в нём снова.

Политика Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.

Политика Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.

Наука Филаменты помогут классифицировать темную материю Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.

Интернет В WhatsApp нашли способ читать чужую переписку Уязвимость найдена в механизме создания превью в галерее для изображений и гиф-файлов мессенджера.

Кино Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены» Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Футбол «Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.

Политика В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех» Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Политика Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.

Политика Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.