Недвижимость

EastRussiaEastRussiaВ России определили правила выдачи льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Опубликованы условия, при которых молодые семьи могут стать участниками льготной ипотеки под 2%. Получить льготный жилищный кредит смогут даже неполные семьи. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, получить такую ипотеку могут супруги не старше 35 лет, которые состоят в браке не менее года.
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