Экономика
URA.RuВ России определили регионы с самой доступной ипотекой
Самая доступная для россиян ипотека оказалась в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Такими данными поделились исследователи «Росбанка».
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Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Известия16:01
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