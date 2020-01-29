Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

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Самая доступная для россиян ипотека оказалась в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Такими данными поделились исследователи «Росбанка».

В России определили регионы с самой доступной ипотекой

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