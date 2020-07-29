МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.

В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде

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