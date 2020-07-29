Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде

В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
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Ученые определили срок гибели коронавируса в воде

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на срочном совещании с членами республиканского Совбеза поручил разобраться с ситуацией с задержанием якобы граждан России из частной военной компании, сообщает Sputnik Беларусь.
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В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

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Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

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Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста

Ленинский районный суд Владивостока назначил семь суток ареста местному жителю, признанному виновным в организации незаконного митинга, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 23:39
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Экономика

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами.
Ведомости вчера в 20:25
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Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
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Общество

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
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Общество

В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов

Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM вчера в 14:43
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Политика

Путин призвал просчитать риски обострения пандемии

Работу по выходу из режимов ограничений надо продолжать, но решения должны быть аккуратные и взвешенные, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации.
Российская газета вчера в 07:24
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Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news 28 июля в 16:54
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Происшествия

Челябинец зарезал свою жену на глазах у детей

Челябинск, 29 июля 2020, 19:00 — REGNUM В Челябинской области пойман 31-летний гражданин, которого подозревают в убийстве его супруги.
REGNUM вчера в 12:00
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Здоровье

В Бразилии число случаев коронавируса превысило 2,5 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 70 тысяч, превысив 2,5 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости вчера в 18:40
Происшествия

В Петербурге женщина расчленила тело мертвого сожителя

В Санкт-Петербурге женщина рачленила тело сожителя, который умер от передозировки наркотиков.
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили 28 июля в 23:11
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней

За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья 00:41
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 28 июля в 01:52
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Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

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Экономика

Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта

Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
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Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»

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Финансы

Один из главных банков мира рассказал о проблемах доллара

В настоящее время главный защитный актив уже вырос до 1950 долларов. Снижение реальных процентных ставок в США может разогнать цену золота.
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Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию

Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стали возможные нарушения в работе App Store.
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Сарри объяснил поражение «Ювентуса» тяжелым графиком

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Кальяри" в рамках 37-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 23:57
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Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший самолет

ТАСС 01:37
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Россию не может покинуть тысяча детей от суррогатных матерей

Иностранцы не могут забрать порядка тысячи младенцев от суррогатных матерей из РФ. Проблема возникла из-за пандемии коронавируса.
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