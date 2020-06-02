с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.

Политика В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала фотографию после бани Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем. 18

Общество В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. 1,6K

Общество Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году. 2

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 1K

Общество Москвичам стал доступен график отключения горячей воды Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн". 577

Финансы Курс доллара опустился ниже 70 рублей По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. 666

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 198

Гаджеты Intel скоро свернёт производство процессоров Coffee Lake Intel накануне опубликовала уведомление об обновлениях, согласно которому скоро производитель отправит «на пенсию» восьмое поколение своих процессоров. 1

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 62

Общество В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты. 8

Кино Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable. 24

Экономика В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кто станет получать больше В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о повышении сразу нескольких пенсионных выплат в стране.

Кино Генри Кавилла хотят переснять в «Лиге справедливости» без усов Портал Heroic Hollywood сообщает, что, по данным анонимного инсайдера, привлеченного к работе над спецэффектами «Лиги справедливости», в перемонтированную версию фильма планируется добавить Супермена без усов.

Шоу-бизнес Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля. 22

Политика В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7 США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. 270