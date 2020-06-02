Армия и оружие
Газета.RuВ России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
«Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой», — сообщается 2 июня в документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Фонтанка.Ру09:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Общество
Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году
Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году.
Газета.Ru 14:29
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета 12:57
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Общество
Москвичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Гаджеты
Intel скоро свернёт производство процессоров Coffee Lake
Intel накануне опубликовала уведомление об обновлениях, согласно которому скоро производитель отправит «на пенсию» восьмое поколение своих процессоров.
Игромания.ру 13:43
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Общество
В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры
В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты.
RT на русском 14:52
Происшествия
Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК 13:16
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Т. Фельгенгауэр ― Делаем перерыв. Это "Особое мнение" Дмитрия Быкова.
Эхо Москвы 14:44
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Экономика
В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кто станет получать больше
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о повышении сразу нескольких пенсионных выплат в стране.
Primpress.ru 13:30
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
Кино
Генри Кавилла хотят переснять в «Лиге справедливости» без усов
Портал Heroic Hollywood сообщает, что, по данным анонимного инсайдера, привлеченного к работе над спецэффектами «Лиги справедливости», в перемонтированную версию фильма планируется добавить Супермена без усов.
Popcornnews.ru 05:20
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Футбол
РЖД ответила болельщику «Локомотива» на вопрос об увольнении Семина
Департамент социального развитие РЖД ответил болельщику «Локомотива», который прислал письмо с вопросом об отставке Юрия Семина.
ProstoProSport 15:40