Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
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с чего всё началось
«Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой», — сообщается 2 июня в документе, который был опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
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