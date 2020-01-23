Технологии

REGNUMREGNUMВ России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила перечень программ для предустановки в электронные устройства, говорится в сообщении
 ведомства.
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