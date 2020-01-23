Технологии
REGNUMВ России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила перечень программ для предустановки в электронные устройства, говорится в сообщении ведомства.Российская газета00:01
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ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения на смартфоны
Эхо Москвывчера в 14:05
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Общество
Школы и детсады Екатеринбурга проверяют после сообщения о минировании
Как сообщалось, школы и детсады Екатеринбурга проверялись из-за поступившего сообщения о минировании на прошлой неделе, тревога оказалась ложной.
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Завершено расследование дела о ДТП с участием Андрея Косилова
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Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
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Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
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Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
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Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
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Родители Антона Шипулина привезли пять медалей с зимних игр в Австрии
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Смоленская область заняла 55 строчку в рейтинге эффективности управления субъектов Российской Федерации, представленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам 2019 года.
Здоровье
Немецкие врачи назвали неожиданную причину развития гастрита
Немецкие врачи определили и назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка.
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Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.