с чего всё началось

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Политика Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку По информации РБК, после официального назначения Игоря Краснова на должность генпрокурора в отставку подали три руководителя главков ведомства: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.

Политика Лидер фракции «Слуга народа» отверг силовой вариант захвата Донбасса Силовой сценарий возвращения Донбасса в состав Украины маловероятен, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Политика Владимир Путин посетит Израиль и Палестину В четверг, 23 января, президент России Владимир Путин посетит Иерусалим и Вифлеем, где примет участие в мероприятиях в честь Дня памяти жертв Холокоста и проведет встречи с лидерами Израиля и Палестины.

Общество Названы провоцирующие онкологию привычки Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Экономика Сигареты в России могут подорожать на четверть Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.

Общество Смоленская область заняла 55 место в рейтинге эффективности управления Смоленская область заняла 55 строчку в рейтинге эффективности управления субъектов Российской Федерации, представленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам 2019 года.

Энергетика «Новатэк» планирует запустить четвертую линию «Ямал СПГ» в I полугодии "Новатэк" планирует запуск четвертой линии завода "Ямал СПГ" в первом полугодии 2020 года, заявил на брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава "Новатэка", основного акционера проекта, Леонид Михельсон.