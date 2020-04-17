Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России опробовали новейший способ лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
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В России опробовали новейший метод лечения больных COVID

Новейший способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией опробовали врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна ФМБА России. Заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов рассказал, что больные COVID-19 получают лечение в барокамере.
РЕН ТВ10:55

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Новый способ лечения COVID-19 опробовали в России

Телеканал 360°13:26

В России опробован новый метод лечения коронавируса

Известия11:47

В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом

Комсомольская правда12:59

В России коронавирусных больных будут лечить в барокамере

URA.Ru12:57

В России опробовали новейший способ лечения коронавируса

РИА Новости12:31

В России начали применять новейший метод лечения пациентов с коронавирусом

Lenta.ru13:21

В России опробовали новейший метод лечения больных COVID

РЕН ТВ10:55
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
759
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
197
Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
1,5K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
713
Общество

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК 15:05
148
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
720
Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
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Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
3,3K
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
6
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
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Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,9K
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
10
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
5
Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
557
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
1,9K
Политика

Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
826
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости 11:59
6
Здоровье

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
107
Общество

Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян

В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК вчера в 20:39
2,1K
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
683
Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
10
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения

В 2020 году из-за режима самоизоляции Алле Пугачевой пришлось праздновать день рождения дома в компании детей Гарри и Лизы и мужа - шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru вчера в 04:14
3
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
33
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
124
Общество

Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 14:30
2
Экономика

ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
1,9K
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