Новейший способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией опробовали врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна ФМБА России. Заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов рассказал, что больные COVID-19 получают лечение в барокамере.

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Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.

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