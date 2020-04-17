Коронавирус
ИзвестияВ России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса. Об этом 17 апреля сообщил телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Новейший способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией опробовали врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна ФМБА России. Заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов рассказал, что больные COVID-19 получают лечение в барокамере.РЕН ТВ10:55
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