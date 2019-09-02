Экономика
Lenta.ruВ России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов. По его словам, это связано с операционными убытками отечественных авиакомпаний.
Читать в источнике
Оценить320
с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 17:10, Вашингтон
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Музыка
Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей
Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".
РИА Новости 13:10
Политика
Рогозин отреагировал на критику строительства космодрома Восточный
RT на русском 03:44
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Ведомости 15:42
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Происшествия
ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа провели показательное задержание на школьной линейке.
РБК 11:33
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК вчера в 19:23
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Политика
У Зеленского анонсировали рост ВВП Украины на 40%
Как сообщало ИА REGNUM, в августе Государственная служба статистики Украины проинформировала, что рост ВВП Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года.
REGNUM 09:32
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Футбол
«Челси» отдал Кенеди в аренду «Хетафе»
Кенеди перешел в «Челси» в 2015 году из «Флуминенсе» за 8 млн евро. Лондонский клуб отдавал его в аренду в «Уотфорд» и в «Ньюкасл».
Sport24.ru 15:37
Футбол
«Галатасарай» арендовал Лемина у «Саутгемптона»
Полузащитник Марио Лемина перешел из «Саутгемптона» в «Галатасарай».
Sport24.ru 16:20
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол
Коноплянка стал игроком «Шахтера»
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».
Матч ТВ 13:02
Наука
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Физикам из США удалось получить топологическую сверхпроводимость, которая послужит для создания новой технологии вычислительных систем.
Территория новостей 15:54
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Авто
Китайские конструкторы вновь клонировали Range Rover
Конструкторы одного из китайских автомобильных брендов начали производство нового кроссовера Canticie, экстерьер которого отдаленно напоминает ранее выпущенный британский кроссовер Range Rover.
Car.ru 09:09
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Футбольный клуб "Ростов" рискует лишиться возможности проводить домашние матчи на стадионе "Ростов-Арена".
Вести.Ru 13:36