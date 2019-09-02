Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России опровергли подорожание авиабилетов

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов. По его словам, это связано с операционными убытками отечественных авиакомпаний.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

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В России опровергли подорожание авиабилетов

Lenta.ru07:58

Авиаперевозчики предупредили о возможном подорожании билетов, пишут СМИ

РИА Новости02:24

К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВвчера в 19:36

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ruвчера в 19:24

«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАССвчера в 23:28

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22
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