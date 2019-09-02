Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Как пишут «Известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова, в первом квартале авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей — на 32% больше, чем за тот же период годом ранее. Их деятельность сейчас убыточна.

Политика Демократы США хотят запретить трату $3,6 млрд на стену с Мексикой Комментируя одобрение Пентагоном выделения 3,6 млрд на строительство стены на южной границе Штатов, Пелоси заявила, что эти деньги должны были пойти на 127 военных проектов, а теперь их потратят на стену.

Экономика Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

Здоровье В России выросла продолжительность жизни Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Экономика Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике.

Политика Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.

Происшествия На Урале предотвратили массовое убийство в школе В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.

Космос Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Гаджеты Google выпустила релизную версию Android 10 Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.

Происшествия Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали "Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.

Наука Французская полиция обезвредила криптовалютный ботнет хакеров Правоохранители Франции и технические специалисты компании Avast в результате спецоперации обезвредили массивный вредоносный ботнет.

Авто Названы самые надежные китайские автомобили В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Происшествия В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

Экономика Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

Общество Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом Минприроды РФ определило 22 города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2» Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.