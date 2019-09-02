Экономика
BFM.ru«Известия»: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов на 10%
Как пишут «Известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова, в первом квартале авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей — на 32% больше, чем за тот же период годом ранее. Их деятельность сейчас убыточна.
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с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известия01 сентября в 17:02
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