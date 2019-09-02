Экономика
Lenta.ruВ России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов. По его словам, это связано с операционными убытками отечественных авиакомпаний.
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с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известиявчера в 17:02
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