Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России опровергли подорожание авиабилетов

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов. По его словам, это связано с операционными убытками отечественных авиакомпаний.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

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Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ruвчера в 19:24

В России опровергли подорожание авиабилетов

Lenta.ru07:58

«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАССвчера в 23:28

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

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Московский Комсомолец12:21

К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВвчера в 19:36

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22
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Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество

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Lenta.ru 17:02
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Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

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Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
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Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции

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Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия 19:35
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика

Путин лично проверит строительство космодрома «Восточный»

Экономика сегодня вчера в 20:37
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Происшествия

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Футбол

Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Вести.Ru 12:14
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК 17:39
Футбол

Месси вручили тряпичный мяч – приз фонда Папы Римского

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил тряпичный мяч – награду от фонда Папы Римского Франциска.
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Политика

Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму

Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Армия и оружие

Урок мужества провели для школьников под Тверью

В понедельник, 2 сентября, в Тверской области на территории мемориального комплекса "Медное" (Калининский район Тверской области) прошел урок мужества для школьников.
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В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости вчера в 01:47
Общество

Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
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Бананы оказывают благоприятное влияние на организм

Бананы содержат много клетчатки, поэтому являются отличным перекусом для спортсменов после тренировки.
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Происшествия

Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине

Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец 12:14
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество

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Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
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Крым посетили почти шесть миллионов туристов

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM 10:30
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
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