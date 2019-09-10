Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
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В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

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В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

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