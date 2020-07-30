Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

с чего всё началось

Отвечая на вопросы египетских журналистов, российский посол пояснил, что обвинения со стороны Правительства национального согласия в том, что Россия намерена создать в Ливии собственную военную базу, безосновательны.

В России опровергли заявления ПНС о создании военной базы в Ливии

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