Армия и оружие

Военное обозрениеВоенное обозрениеВ России опровергли заявления ПНС о создании военной базы в Ливии

Отвечая на вопросы египетских журналистов, российский посол пояснил, что обвинения со стороны Правительства национального согласия в том, что Россия намерена создать в Ливии собственную военную базу, безосновательны.
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с чего всё началось

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.
РИА Новостивчера в 17:51

Подробнее о событии

Российский посол заявил об отсутствии планов по созданию базы в Ливии

РБКвчера в 21:09

Россия отрицает планы по созданию военной базы в Ливии

Коммерсантъвчера в 20:26

Посол: у России нет планов создавать военную базу в Ливии

Московский Комсомолецвчера в 18:32

Посол России прокомментировал заявления о планах по созданию базы в Ливии

RT на русскомвчера в 19:45

Посол: Россия не собирается создавать военную базу в Ливии

РЕН ТВвчера в 19:00

Посол РФ заявил об отсутствии планов создания военной базы в Ливии

Газета.Ruвчера в 19:51

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

РИА Новостивчера в 17:51
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Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
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Политика

Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе

В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
RT на русском 05:04
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news 28 июля в 14:15
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Кино

Автору «Игры Престолов» припомнили обещание, если тот не окончит роман

Автор цикла «Песнь льда и пламени» (Игра Престолов) Джордж Р. Р. Мартин в мае 2019 года разрешил в своем личном блоге фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если к Всемирной конференции научной фантастики, запланированной на лето 2020-го в Веллингтоне, у него на руках не будет законченного романа «Ветра зимы».
Первый Севастопольский вчера в 08:36
Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
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Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

RT на русском 03:14
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Шоу-бизнес

Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну

Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
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Шоу-бизнес

Об изнасиловании в 14 лет рассказала Алена Водонаева

Позже незнакомец привез ее на ту же остановку. Алена побоялась рассказать о случившемся родным.
Evo-rus.com 03:53
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Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
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Происшествия

В Екатеринбурге на Вайнера погиб упавший с крыши мужчина

Сегодня утром, 30 июля, в Екатеринбурге с крыши здания на Вайнера, 9а упал мужчина.
Уральский меридиан 02:53
9
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Здоровье

Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы

Будущее России. Национальные проекты 04:06
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Политика

RT получил экспертизу высказывания Навального

В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
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Футбол

Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском вчера в 08:30
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Общество

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
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Здоровье

В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса

В Амурской области лабораторно подтверждены 35 новых случаев коронавирусной инфекции.
Амур.инфо 05:01
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
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Финансы

Свердловская область получит дотацию в почти 5 млрд рублей из федерального бюджета

Свердловская область получит дополнительно почти 5 млрд руб. из федерального бюджета на компенсацию снижения доходов регионального бюджета, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.
ТАСС 05:10
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
10
Экономика

Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса

Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 15:19
Здоровье

Еще 9 жителей Костромской области за сутки заболели коронавирусом

По состоянию на 30 июля в Костромской области выявлено 2175 случаев заражения коронавирусом, при этом врачи вылечили уже 1684 человека.
Провинция.ру 03:45
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