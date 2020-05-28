Политика

ИзвестияИзвестияВ России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль».
Читать в источнике
Комментировать307
с чего всё началось
Как отмечает
 издание, российский проект «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа «Мистраль», однако имеет большее полное водоизмещение и вместимость.
News.ruвчера в 11:20

Подробнее о событии

В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Известиявчера в 22:15

Эксперт объяснил, почему Россия не собирается «красть» «Мистрали»

Газета.Ruвчера в 14:28

Сравнивать неприлично: В России ответили на обвинения в плагиате «Мистралей»

Царьград29 мая в 12:25

В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции

Lenta.ruвчера в 09:25

Взгляд с Запада: Новый российский УДК скопирован с французского «Мистраля»

Военное обозрение29 мая в 08:01

Россию обвинили в строительстве в Крыму «клонов» «Мистралей»

Взгляд.ру29 мая в 06:41

Forbes (США): новый российский универсальный десантный корабль может показаться знакомым — особенно французам (Forbes)

ИноСМИ28 мая в 23:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Lenta.ru вчера в 15:45
3,7K
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК вчера в 03:03
76
Шоу-бизнес

Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой

Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
1
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
493
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
8,3K
Хоккей

Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Общество

В первый класс начнут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва вчера в 08:02
5
Политика

Меркель отказалась ехать в США на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует участвовать в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне.
Профиль вчера в 06:04
83
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
274
Происшествия

В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков

Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
Коммерсантъ вчера в 21:33
Политика

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском вчера в 21:56
88
Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета вчера в 20:38
12
Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39
1K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
5,6K
Гаджеты

Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера

Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город вчера в 14:08
14
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
737
Здоровье

3 мифа о воде, которые вы могли не знать

Говорят, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Не считая всех других жидкостей, которые человек выпивает за сутки.
SM News вчера в 23:37
Политика

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 17:30
224
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
651
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 29 мая в 15:26
773
Общество

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08
14
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня 29 мая в 03:42
21
Авто

УАЗ «Профи» получил новую версию

Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 29 мая в 03:22
2
Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия вчера в 06:34
53
Экономика

Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику

Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru 29 мая в 17:01
4
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
1,3K
Общество

229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
1
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ведомости 29 мая в 08:27
1,1K
Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Универсальные десантные корабли типа «Мистраль»
Авианосец
Семейство (УДК) универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев. Относятся к кораблям 1-го ранга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное