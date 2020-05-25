Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Однако этот процесс может занять до девяти месяцев.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Гинцбург: прививать россиян от коронавируса будут более полугода

Газета.Ru07:26

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Коммерсантъ05:09

Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от СOVID-19 в России

Национальная служба новостей04:46

Глава Центра Гамалеи назвал возможный срок массовой вакцинации от COVID

РБК04:51

Эпидемиолог назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

RT на русском04:49

В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса

РИА Новости04:53

Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России

Известия04:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
116
Происшествия

В Екатеринбурге упал строительный кран

В Екатеринбурге из-за сильного ветра упал строительный кран, пишет РЕН. Отмечается, что происшествие произошло на строительной площадке.
Газета.Ru 10:43
34
Общество

Песков сообщил о своей выписке из больницы

RT на русском 10:45
166
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
385
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
638
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,2K
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
2
Общество

Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
Lenta.ru 09:45
38
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
21
Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Sostav.ru вчера в 22:40
64
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru 23 мая в 15:27
559
Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
9
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
32
Наука

В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды

Как поясняет научный руководитель археологической экспедиции научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия Евгений Пигарев, раньше считалось, что именно в районе села Селитренное находятся культурные слои XIII века, и ученые предполагали, что Селитренное городище являлось первой столицей Золотой Орды, городом Сарай или Сарай Бату.
Российская газета 11:06
1
Экономика

Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
OAnews 10:42
98
Общество

В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского

В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центре города.
RT на русском 06:27
165
Шоу-бизнес

Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
Вокруг ТВ 09:01
Кино

Студия Pixar выпустила мультфильм про гея

Поступь актуальных веяний столь неумолима, а разум индустрии "прогрессивно" прочистился настолько, что Pixar, ведущая западня анимационная студия, сняла об этом мультфильм.
Российская газета 05:26
136
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
1
Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
119
Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
320
Здоровье

Белгородская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

"Белгородская область находится на плато по заболеваемости коронавирусом, мы надеемся на это", - сообщили на очередном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе в понедельник, 25 мая.
Kursk.com 06:59
6
Общество

Силовые установки «заморозят» в 2023-м

В новой версии правил доработка силовых установок с 2021 по 2023-й будет разрешена только один раз в год, а после этого их окончательно «заморозят» – любые вмешательства будут возможны только по соображениям безопасности и под контролем FIA.
F1news.ru 08:20
Музыка

Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров

Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 22 мая в 01:20
986
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
488
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва 04:31
162
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
71
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
389
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
12
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное