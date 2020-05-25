Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Однако этот процесс может занять до девяти месяцев.

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

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