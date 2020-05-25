Коронавирус
КоммерсантъВ России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Однако этот процесс может занять до девяти месяцев.
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Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от СOVID-19 в России
Национальная служба новостей04:46
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Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
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Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
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Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
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Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
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Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 25 мая, заявил, что выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, за май уже активно идут, правительство держит этот процесс на контроле.
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Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение
Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
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Загадочная вспышка коронавируса произошла в Родниковской ЦРБ
Как рассказал сегодня, 25 мая, глава Облздрава Артур Фокин, в этом числе – 24 положительных теста из Родниковской ЦРБ.
Кстати.News 06:26
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У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
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Здоровье
Комздрав Петербурга рассказал о пяти новых жертвах коронавируса
Среди умерших оказались три женщины и два мужчины. В Петербурге за сутки от коронавируса умерли еще пять человек.
Piter.tv 05:32
Общество
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Экономика
Кудрин призвал к «развороту» российской экономики
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
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Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов
Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
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Технологии
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
История просмотров сайтов в интернете является малой частью уникального цифрового следа, который оставляет за собой каждый юзер.
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Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»
В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
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В Роспотребнадзоре «возьмут на заметку» возможные нарушения в саратовских строительных гипермаркетах
Сегодня, 25 мая, на брифинге в минздраве Саратовской области замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева ответила на вопрос журналистов о том, на каких основаниях начали работать строительные гипермаркеты в области.
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Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
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Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
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Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Экономика
«Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике
"Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.
Finam.Ru 03:15
Общество
Липецкий губернатор ответил на обвинения в искажении цифр по коронавирусу
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отрицает, что просил подчиненных исказить цифры по коронавирусу.
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Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33