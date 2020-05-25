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Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

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