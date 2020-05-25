Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУ протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
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Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть.
— Александр ГинцбургПятый канал 05:13

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