В России спрогнозирован рост цен на целый ряд товаров осенью 2020 года
По словам Ильи Березнюка, являющегося управляющим партнером Agro & Food Communications, к концу года цены на икру и дальневосточную красную рыбу вырастут еще больше. По оценкам специалистов, ценник на муку и хлеб подрастет на 6,5–7% ввиду плохого урожая.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
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