Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России спрогнозирован рост цен на целый ряд товаров осенью 2020 года

Производители газировки в стеклянной таре будут вынуждены поднять цены из-за того, что власти намерены обязать их самостоятельно утилизировать бутылки. Также на рост цен окажут влияние неблагоприятные курсы валют.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
Подробнее о событии
Мойка78

Петербуржцев ожидает рост цен на доставку

Мойка7806:49
Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Serviceвчера в 05:54
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru15 сентября в 13:07
Царьград

«Коронавирусный» урожай и разочарование рыбаков: Какие продукты ударят осенью по кошельку?

Царьградвчера в 00:24
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ru15 сентября в 16:24
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер15 сентября в 14:24
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 24вчера в 04:32

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
2,8K

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
МИР 24вчера в 05:35
28

Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя.
Российская газета09:18
46

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
28

Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с послом США в РФ Джоном Салливаном последние события в Белоруссии, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы в стране и отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
РИА Новости10:59
9

Daily Mail (Великобритания): черная юмористка пошутила в эфире Би-би-си об убийстве белых, хотя генеральный директор пообещал остановить «левый комедийный уклон» (Daily Mail)

На Би-би-си обрушилась критика за предоставление эфирного времени комикам-«марксистам», которые к тому же шутят об убийстве белых — при том, что новый генеральный директор пообещал разобраться с, как он выразился, «левым комедийным уклоном».
ИноСМИ10:33

Семь игроков «Баварии» претендуют на награды лучшим игрокам ЛЧ

Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости10:52