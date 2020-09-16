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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В России осенью подорожает ряд товаров

В ближайшее время в России подорожает ряд продуктов, пишет «Газета.ру».В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
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