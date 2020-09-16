Пиковый онлайн Life Is Strange 2 превысил 400 тыс. — вероятно, из-за ботов

Пиковый онлайн Life Is Strange 2 в Steam увеличился со 100 человек до 453 тыс. пользователей спустя несколько часов после того, как первый эпизод игры стал бесплатным в онлайн-магазине от Valve.