Коронавирус
RuNews24.ruВ России осталось четыре региона без коронавируса
Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
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Общество
Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы
Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Здоровье
Эффективным средством защиты от коронавируса назвали прополис
Хорошев подчеркнул, что настойка прополиса не уничтожает коронавирус. Она только укрепляет иммунитет, помогая организму побороть инфекцию.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Гаджеты
Опубликованы первые скриншоты iOS 14
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Кино
«Поколение Z» рассказало о предстоящей премьере фильма «Шугалей»
В Межрегиональном молодежном общественном движении «Поколение Z» считают, что отечественный фильм «Шугалей», премьера которого состоится в апреле, как нельзя лучше отражает ценности организации.
Армия и оружие
На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля
Согласно источникам информагентства «АвиаПро», инцидент произошел в Ормузском проливе, куда вошел крупнейший американский боевой десантный корабль «USS Bataan».
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции
В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
Энергетика
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Происшествия
В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину
Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
Технологии
Инженер Crytek раскритиковал Xbox Series X и заявил, что PlayStation 5 лучше
В недавнем интервью персидскому ресурсу Vigiato инженер по визуализации Crytek Али Салехи (Ali Salehi) поговорил о спецификациях PS5 и Xbox Series X, а также о разработке игр под консоли следующего поколения.
Общество
Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска
Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Общество
В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов
В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Здоровье
Опасной для пожилых людей может быть самоизоляция из-за коронавируса
Физическое состояние пожилых людей, находящихся на карантине из-за коронавируса, может сильно ухудшиться, заявил врач Леонид Эйдельман.
Экономика
Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за пандемии
Большинство предпринимателей (69%) пришли ко мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным, согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ.
Политика
В Кремле назвали дату телеконференции ОПЕК+
Виртуальная конференция ОПЕК+, проведение которой было назначено на 6 апреля, перенесена на 9 апреля.
Политика
Поправку о государственной целостности считают важной 87% граждан РФ
Москва, 6 апреля 2020, 13:08 — REGNUM Закрепление в Конституции РФ положения о защите государственной целостности и нерушимости границ считают важным 87% российских граждан, не придают такой поправке важности 9% опрошенных.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Опубликована информация о новом Toyota Tundra
По сообщениям, новая Tundra будет использовать версию вездесущего бренда Lexus, гибридный 3,5-литровый V6 и двухцилиндровый 3,5-литровый V6 под баннером «I-Force Max», причем последний выдает 450 лошадиных сил.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Экономика
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе брифинга заявила об остановке мировой экономики, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Музыка
Автор хита PPAP переделал песню из-за коронавируса
Японский комик и музыкант Пико-Таро (настоящее имя Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню PPAP из-за событий, связанных с коронавирусом.