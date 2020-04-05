Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России осталось четыре региона без коронавируса

Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
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Подробнее о событии

Стали известны последние регионы России без коронавируса

Национальная служба новостей04:11

В России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса

Новости Перми 59.ru03:30

Названы 6 регионов России без коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 06:55

В России осталось три региона, где нет ни одного зараженного коронавирусом

URA.Ru00:17

Названы последние регионы России без коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:58

В России осталось три региона без коронавируса

ФедералПресс01:25

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

РБК03 апреля в 03:34
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество

Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:57
Единоборства

Стал известен соперник Фергюсона на турнире UFC 249

Газета.Ru 03:56
Здоровье

Эффективным средством защиты от коронавируса назвали прополис

Хорошев подчеркнул, что настойка прополиса не уничтожает коронавирус. Она только укрепляет иммунитет, помогая организму побороть инфекцию.
Live24 02:30
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Гаджеты

Опубликованы первые скриншоты iOS 14

NewInform вчера в 09:02
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
News.ru 05:30
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Кино

«Поколение Z» рассказало о предстоящей премьере фильма «Шугалей»

В Межрегиональном молодежном общественном движении «Поколение Z» считают, что отечественный фильм «Шугалей», премьера которого состоится в апреле, как нельзя лучше отражает ценности организации.
Дни24 вчера в 16:30
Армия и оружие

На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля

Согласно источникам информагентства «АвиаПро», инцидент произошел в Ормузском проливе, куда вошел крупнейший американский боевой десантный корабль «USS Bataan».
ГЛАС.RU 01:57
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции

В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
АиФ Казань 05:37
Энергетика

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 21:16
Происшествия

В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину

Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
РИА Новости 06:06
Общество

Коронавирус неделю живет на использованных марлевых масках

АБН 02:27
Технологии

Инженер Crytek раскритиковал Xbox Series X и заявил, что PlayStation 5 лучше

В недавнем интервью персидскому ресурсу Vigiato инженер по визуализации Crytek Али Салехи (Ali Salehi) поговорил о спецификациях PS5 и Xbox Series X, а также о разработке игр под консоли следующего поколения.
3DNews 05:24
Общество

Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска

Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Известия 05:47
Общество

В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома

ToDay News Ufa вчера в 09:13
Общество

В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов

В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
BFM.ru 05:20
Здоровье

Опасной для пожилых людей может быть самоизоляция из-за коронавируса

Физическое состояние пожилых людей, находящихся на карантине из-за коронавируса, может сильно ухудшиться, заявил врач Леонид Эйдельман.
Live24 вчера в 01:43
Экономика

Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за пандемии

Большинство предпринимателей (69%) пришли ко мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным, согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ.
Известия 05:03
Политика

В Кремле назвали дату телеконференции ОПЕК+

Виртуальная конференция ОПЕК+, проведение которой было назначено на 6 апреля, перенесена на 9 апреля.
News.ru 05:56
Политика

Поправку о государственной целостности считают важной 87% граждан РФ

Москва, 6 апреля 2020, 13:08 — REGNUM Закрепление в Конституции РФ положения о защите государственной целостности и нерушимости границ считают важным 87% российских граждан, не придают такой поправке важности 9% опрошенных.
REGNUM 06:08
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Авто

Опубликована информация о новом Toyota Tundra

По сообщениям, новая Tundra будет использовать версию вездесущего бренда Lexus, гибридный 3,5-литровый V6 и двухцилиндровый 3,5-литровый V6 под баннером «I-Force Max», причем последний выдает 450 лошадиных сил.
SpeedMe вчера в 05:48
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Экономика

В МВФ заявили об остановке мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе брифинга заявила об остановке мировой экономики, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 03 апреля в 16:18
Музыка

Автор хита PPAP переделал песню из-за коронавируса

Японский комик и музыкант Пико-Таро (настоящее имя Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню PPAP из-за событий, связанных с коронавирусом.
Piter.tv 03:52
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