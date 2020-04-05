Коронавирус
ФедералПрессВ России осталось три региона без коронавируса
В России осталось три региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Это Чукотка, Республика Алтай и Тыва. Отмечается, что первые случаи подтверждены в Карачаево-Черкессии, Карелии и на Камчатке.
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Энергетика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Здоровье
Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса
Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Футбол
Антон Миранчук принял участие в челлендже Криштиану Роналду
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук принял участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который португалец запустил в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Общество
Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Приняты все необходимые профилактические меры, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Всего в России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса.
Происшествия
В Таиланде от коронавируса умер россиянин
Мужчина долгое время проживал в Паттайе. В Таиланде от осложнений, вызванных коронавирусом, умер гражданин России.
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области по состоянию на 6 апреля 2020 года подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом.
Общество
В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Музыка
Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт
Подключиться к рейву можно из дома и бесплатно, трансляция начнется 11 апреля в 20:00.
Общество
Правительство отменяет пени за неуплату по ЖКХ
Мишустин приостановил начисление пеней за неуплату коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Происшествия
В Приангарье нашли автора фейка о заражении врача коронавирусом
Автор фейкового сообщения о заражении врача одной из больниц Иркутской области коронавирусом посоветовала не доверять новостям из серии "одна бабка сказала", ей грозит крупный штраф, сообщает в понедельник региональная полиция.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Армия и оружие
Турция «минимизирует» перемещение войск в Сирии из-за эпидемии
Анкара, 5 апреля 2020, 22:30 — REGNUM Министерство обороны Турции «минимизирует» перемещение войск в Сирии для предотвращения заражения COVID-19, 5 апреля сообщает агентство Anadolu.
Технологии
В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу
Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Футбол
Евсеев: Беленов должен быть кандидатом в сборную России
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев уверен в том, что голкипер башкирского клуба Александр Беленов должен быть кандидатом в сборную России.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Здоровье
Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом
Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы.
Общество
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Происшествия
В Кировской области выявили шесть человек с подозрением на COVID-19
Киров, 6 апреля 2020, 05:07 — REGNUM Шесть случаев, в которых подозревается заражение новой коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кировской области, 5 апреля сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.