Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессВ России осталось три региона без коронавируса

В России осталось три региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Это Чукотка, Республика Алтай и Тыва. Отмечается, что первые случаи подтверждены в Карачаево-Черкессии, Карелии и на Камчатке.
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Десятки детей заразились коронавирусом в Москве

Lenta.ru03:51

Официально держатся. 4 региона России, где еще не выявили коронавирус

Smolnarod.ru02:13

Названы 6 регионов России без коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 06:55

В России осталось четыре региона без зараженных COVID-19

Вечерние Ведомости00:50

В России вырос список регионов, где зафиксирован COVID-19

Пятый каналвчера в 22:32

В России осталось три региона, где нет ни одного зараженного коронавирусом

URA.Ru00:17

Шесть регионов России остались не заражены коронавирусом

News.ruвчера в 06:51
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Энергетика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 04 апреля в 19:07
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Здоровье

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Что происходит 04:48
Футбол

Антон Миранчук принял участие в челлендже Криштиану Роналду

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук принял участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который португалец запустил в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 04:36
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Общество

Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Приняты все необходимые профилактические меры, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Всего в России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса.
Нижний Новгород on-line 03:33
Происшествия

В Таиланде от коронавируса умер россиянин

Мужчина долгое время проживал в Паттайе. В Таиланде от осложнений, вызванных коронавирусом, умер гражданин России.
Piter.tv 01:10
Здоровье

В Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области по состоянию на 6 апреля 2020 года подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом.
Политсовет 03:39
Общество

В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 04:51
Музыка

Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Подключиться к рейву можно из дома и бесплатно, трансляция начнется 11 апреля в 20:00.
Телеканал Санкт-Петербург 03 апреля в 05:31
Общество

Правительство отменяет пени за неуплату по ЖКХ

Мишустин приостановил начисление пеней за неуплату коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Деловое.ТВ вчера в 15:13
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
РИА Новости 03:47
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Происшествия

В Приангарье нашли автора фейка о заражении врача коронавирусом

Автор фейкового сообщения о заражении врача одной из больниц Иркутской области коронавирусом посоветовала не доверять новостям из серии "одна бабка сказала", ей грозит крупный штраф, сообщает в понедельник региональная полиция.
РИА Новости 03:06
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Армия и оружие

Турция «минимизирует» перемещение войск в Сирии из-за эпидемии

Анкара, 5 апреля 2020, 22:30 — REGNUM Министерство обороны Турции «минимизирует» перемещение войск в Сирии для предотвращения заражения COVID-19, 5 апреля сообщает агентство Anadolu.
REGNUM вчера в 15:30
Технологии

В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу

Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Будущее России. Национальные проекты 04:44
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Футбол

Евсеев: Беленов должен быть кандидатом в сборную России

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев уверен в том, что голкипер башкирского клуба Александр Беленов должен быть кандидатом в сборную России.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском вчера в 05:04
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфакс вчера в 14:01
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Инфорос 03:36
Здоровье

Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом

Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 00:27
Общество

В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции

Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Телеканал UTV 04:43
Происшествия

В Кировской области выявили шесть человек с подозрением на COVID-19

Киров, 6 апреля 2020, 05:07 — REGNUM Шесть случаев, в которых подозревается заражение новой коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кировской области, 5 апреля сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
REGNUM вчера в 22:07
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
АМИТЕЛ 02:09
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