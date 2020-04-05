В России осталось три региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Это Чукотка, Республика Алтай и Тыва. Отмечается, что первые случаи подтверждены в Карачаево-Черкессии, Карелии и на Камчатке.

В России осталось три региона без коронавируса

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