Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений. Помимо Республики Алтай без инфекции оставался Чукотский автономный округ.

В России остался только один регион без коронавируса

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