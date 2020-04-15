Коронавирус
Газета.RuВ России остался только один регион без коронавируса
Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений. Помимо Республики Алтай без инфекции оставался Чукотский автономный округ.
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Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Общество
Василий Уткин вызвал на словесную дуэль Владимира Соловьева
В своем видеообращении к оппоненту Уткин пообещал в этом словесном бою унизить оппонента и поставить его на место, которого он заслуживает.
Millionaire.ru 05:11
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество
Академик РАН: коронавирус в России остановится в середине июня
Академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, когда можно ждать замедления распространения коронавируса в России.
Вестник Кавказа 05:43
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Общество
В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин
В понедельник по аналогичному делу суд впервые оштрафовал индивидуального предпринимателя, также на 50 тысяч рублей.
РИА Новости 06:36
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Петров поставил Собчак на место после критики сериала «Колл-центр»
Петров поставил звезду на место и передал "привет домашним", имея в виду мужа Собчак, режиссера Константина Богомолова.
Слово и Дело 08:03
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель
Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.
Российская газета 07:09
Общество
МВД России опровергло сообщения о росте преступности в стране
В МВД заверили, что оперативная обстановка «продолжает оставаться стабильной и контролируемой».
Московский Комсомолец 08:11
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых
Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые Известия вчера в 06:59
Футбол
Кержаков рассказал об игре против Месси
В среду, 15 апреля, рекордсмен сборной России по голам – Александр Кержаков вспомнил об игре в чемпионате Испании.
ГЛАС.RU 06:52
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Здоровье
Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае
Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае География COVID-19 в регионе расширяется Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19.
АМИТЕЛ 00:01
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02
Общество
Молдавия перенесет празднование Дня Победы на 24 августа
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти из-за пандемии коронавируса решили перенести мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне, на 24 августа.
РИА Новости 08:15
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Экономика
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18