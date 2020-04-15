Коронавирус
РИА НовостиНазван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Последним регионом, где еще не зафиксировали заболевших, остается Республика Алтай. До этого случаев COVID-19 не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе.
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В России осталось три региона, где нет ни одного зараженного коронавирусом
Псковское агентство информациивчера в 03:57
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Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Игры
Разработчик Crytek планирует воскресить игру Crysis
Разработчикам предстоит много работы. Скорее всего усилия будут сосредоточены над первой частью игры. Будем ждать новых новостей от Crytek.
Megaobzor.com 02:50
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 15 апреля 2020, 11:40 — REGNUM В Курской области 15 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:40
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
Происшествия
В Пермском крае число заболевших коронавирусом выросло до 114
На 15 апреля общее число выявленных в Пермском крае случаев достигло 114.
Business Class (Пермь) 03:56
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру вчера в 07:16
Общество
Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Байкал24 вчера в 17:27
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Попова назвала число бессимптомных носителей коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в среднем около 30% болеют коронавирусом без симптомов.
Газета.Ru 03:43
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
Футбол
Юран – о словах Алиева про Крым: либо человек невменяемый, либо желаю ему закусывать
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Чемпионат вчера в 10:47
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 23:46
Киберспорт
Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат 12 апреля в 12:00
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Авто
Экономичный Volkswagen Tayron GTE появился у дилеров
Компания Volkswagen начинает продажи новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron GTE.
Новые автомобили 12 апреля в 23:09
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на слухах о дивидендах
Акции "Газпрома" на торгах ускорили рост до 1,5% на слухах, что компания может выплатить по итогам 2019 года дивиденд в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год.
Finam.Ru вчера в 09:15
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru 13 апреля в 20:29
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Общество
Названы профессии, которые предпочитают россияне на фоне коронавируса
На фоне сложившейся из-за коронавируса ситуации россияне чащего всего искали работу водителя.
Газета.Ru 04:40
Политика
В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:00
Общество
В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов
Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
Происшествия
В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом
Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
SM News 13 апреля в 10:33