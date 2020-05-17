Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России остановлен рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
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Анна Попова
День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью.
— Анна Попова, российский политикРБК 07:43
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