Российские политики раскритиковали слова бывшего американского посла на Украине Джона Хербста о водной блокаде Крыма. Ранее дипломат призвал Киев не поставлять воду на полуостров. Он также выступил за введение новых санкций против России.

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В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 584

Экономика Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет. 32

Здоровье Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски. 56

Происшествия Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии. 3

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Общество «Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила "Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора. 16

Общество Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. 2

Происшествия В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки В СУ СК по Псковской области заявили, что водолазы обнаружили тело 15-летней девочки в реке Утрое в Островском районе.

Авто АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta. 9

Общество Кафе в Москве могут открыть при новом смягчении ограничительных мер Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице. 128

Происшествия В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе Мировой суд в Еврейской автономной области оштрафовал двух местных жителей на общую сумму 60 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщает прокуратура региона.

Общество Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице. 1,4K

Шоу-бизнес Александр Овечкин забрал жену и новорожденного сына из роддома Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил в своём Instagram о пополнении в его семье.

Общество В Приморье продлили режим повышенной готовности Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона. 9

Общество В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.

Политика Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. 129

Армия и оружие В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик». 10