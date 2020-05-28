Российские политики раскритиковали слова бывшего американского посла на Украине Джона Хербста о водной блокаде Крыма. Ранее дипломат призвал Киев не поставлять воду на полуостров. Он также выступил за введение новых санкций против России.

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В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

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