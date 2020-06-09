Количество смертей от коронавирусной инфекции в России превысило шесть тысяч. Половина умерших приходится на Москву — больше трех тысяч человек. Это следует из данных Оперативного штаба на 9 июня.

В России от коронавируса умерли больше шести тысяч человек

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