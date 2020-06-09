Коронавирус

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВ России от коронавируса умерли больше шести тысяч человек

Количество смертей от коронавирусной инфекции в России превысило шесть тысяч. Половина умерших приходится на Москву — больше трех тысяч человек. Это следует из данных Оперативного штаба на 9 июня.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Число умерших от коронавируса в России превысило шесть тысяч

Новые Известия04:48

В России с начала эпидемии умерли более 6 тыс. заболевших COVID-19

DP.RU04:10

В России от коронавируса умерли больше шести тысяч человек

Телеканал RTVI03:35

Число заразившихся коронавирусом петербуржцев превысило 19 тысяч

Доктор Питер03:38

В России с начала эпидемии коронавируса умерли более 6 тысяч человек

Компания03:38

Число зараженных коронавирусом в России превысило 485 тысяч человек. Умерли более шести тысяч

Дождь03:36

В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч

Коммерсантъ03:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
1
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google

Как оказалось, номера юзеров WhatsApp можно найти в сети в открытом доступе, при этом даже необязательно погружаться в даркнет — речь идет о поисковой выдаче Google.
Газета.Ru 04:49
25
Происшествия

В Ираке разбился самолет, принадлежащий ВВС США

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США.
РЕН ТВ вчера в 16:42
20
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

RT на русском 06:08
947
Происшествия

Актеру Ефремову вызвали скорую помощь

ИА Красная Весна 06:50
29
Политика

Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
37
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
298
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
20
Политика

В Кремле усмотрели «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию

По словам Пескова, ситуация "пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию - об этом свидетельствуют почти все социологические исследования".
Интерфакс вчера в 06:16
3,4K
Футбол

«Реал» отказался от трансфера ван де Бека

Полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 01:44
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вести.Ru 06:43
3
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,8K
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

Коммерсантъ вчера в 09:06
5K
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
РБК 05:30
59
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
31
Общество

Голикова назвала число заразившихся коронавирусом детей

COVID-19 на сегодняшний день выявлен у 35,6 тысячи российских детей в возрасте до 18 лет. Это составляет 7,5% от общего числа заразившихся.
BFM.ru 06:14
2
Происшествия

Ефремова отпустили под подписку после «мычания» на допросе

ФАН 05:40
5
Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
27
Экономика

В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020

Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год.
REGNUM 01:48
2
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 06:08
1
Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
36
Экономика

Эксперт дал прогноз по курсам валют

«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском 06:27
3
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
336
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
1
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
4
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
9
Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
6
Происшествия

Вдова требует сотни миллионов долларов за жизнь Брайанта и его дочери

Версия.Инфо 03:22
Политика

Трамп намерен возобновить свои предвыборные митинги в США

Президент США Дональд Трамп собирается в скором времени возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию COVID-19, сообщила газета Politico.
Народные новости 06:11
ещё по теме
Главное