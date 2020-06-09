Коронавирус
Телеканал RTVIВ России от коронавируса умерли больше шести тысяч человек
Количество смертей от коронавирусной инфекции в России превысило шесть тысяч. Половина умерших приходится на Москву — больше трех тысяч человек. Это следует из данных Оперативного штаба на 9 июня.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google
Как оказалось, номера юзеров WhatsApp можно найти в сети в открытом доступе, при этом даже необязательно погружаться в даркнет — речь идет о поисковой выдаче Google.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
В Ираке разбился самолет, принадлежащий ВВС США
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США.
РЕН ТВ вчера в 16:42
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
RT на русском 06:08
Происшествия
Актеру Ефремову вызвали скорую помощь
ИА Красная Весна 06:50
Политика
Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову
Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры
В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
Политика
В Кремле усмотрели «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию
По словам Пескова, ситуация "пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию - об этом свидетельствуют почти все социологические исследования".
Интерфакс вчера в 06:16
Футбол
«Реал» отказался от трансфера ван де Бека
Полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 01:44
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Вести.Ru 06:43
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
РБК 05:30
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Общество
Голикова назвала число заразившихся коронавирусом детей
COVID-19 на сегодняшний день выявлен у 35,6 тысячи российских детей в возрасте до 18 лет. Это составляет 7,5% от общего числа заразившихся.
BFM.ru 06:14
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
Экономика
В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020
Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год.
REGNUM 01:48
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 06:08
Происшествия
Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсам валют
«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском 06:27
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Политика
Трамп намерен возобновить свои предвыборные митинги в США
Президент США Дональд Трамп собирается в скором времени возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию COVID-19, сообщила газета Politico.
Народные новости 06:11