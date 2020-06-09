Коронавирус
Свободная ПрессаВ России от коронавируса умерло более 6 тысяч человек
В России за последние сутки был зафиксировано 8595 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 9 июня достигло 485253.
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Происшествия
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
RT на русском вчера в 19:25
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Солистка группы «2Маши» впервые стала мамой
РЕН ТВ вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Здоровье
В регионе коронавирусом заболели двое малышей, посещавшие детские сады
В Калининградской области коронавирусом заболели двое малышей, которые ходили в детский сад.
Клопс 04:13
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Общество
В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:54
Единоборства
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Газета.Ru 07 июня в 08:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Происшествия
СМИ: следствие назначило экспертизу почерка полицейских по делу Голунова
Ведомости 06 июня в 08:01
Авто
Skoda представила спецверсию Skoda Rapid в России
Автоновости дня 04:11
Авто
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия вчера в 11:18
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Metaratings вчера в 05:40
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Политика
В США заявили, что объявления о выводе войск из Германии пока нет
Макинэни отметила, США привержены совместной работе с Германией для решения вопросов, связанных с присутствием американских войск на немецкой территории.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Происшествия
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова
Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 07:34
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике
Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.
Paparazzi.ru вчера в 14:37
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН вчера в 13:47
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
Происшествия
Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15