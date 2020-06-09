Коронавирус

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ России от коронавируса умерло более 6 тысяч человек

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В России за последние сутки был зафиксировано 8595 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 9 июня достигло 485253.
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В России с начала эпидемии умерли более 6 тыс. заболевших COVID-19

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В России от коронавируса умерло более 6 тысяч человек

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