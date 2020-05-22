Коронавирус
Телеканал RTVIВ России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19. Об этом 22 мая сообщил оперативный штаб. Новые случаи коронавируса зарегистрировали в 84 регионах.
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За сутки в России от коронавируса умерли 150 человек, еще 8894 заразились
Нижний Новгород on-line03:35
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Политика
США обвинили Россию в слежке за Трампом
Вашингтон, 22 мая 2020, 09:15 — REGNUM Россия во время полетов в рамках Договора об открытом небе якобы следила за местонахождением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
REGNUM 02:15
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Общество
Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой
Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис".
Газета.Ru 02:12
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации обстановки в России
Репортаж французского телеканала France 24 о бунте в исправительной колонии № 15 в Ангарске дестабилизирует российскую социальную обстановку.
Вечерняя Москва 04:34
Происшествия
В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией
RT на русском 04:48
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Происшествия
На Урале умер монах Верхотурского монастыря, болевший COVID-19
"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", - говорится в сообщении епархии.
РИА Новости 05:32
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Путешествия
Отели Турции готовятся к приему российских туристов
Отели Анталии и других курортов Турции ведут активную подготовку к летнему сезону в новых обстоятельствах.
Турпром 19 мая в 05:46
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Общество
Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии
Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии.
Известия вчера в 06:56
Экономика
Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд рублей доходов в апреле
Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
Общество
Владимир Путин объявил дату старта ЕГЭ
В этом году начало сдачи единого госэкзамена неоднократно сдвигалось из-за эпидемиологической обстановке в стране, но сегодня Путин объявил, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН вчера в 17:32
Футбол
АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» саудовскими инвесторами
Английская премьер-лига (АПЛ) одобрила покупку "Ньюкасла" саудовскими инвесторами, сообщает Mirror. Сумма сделки составила £300 млн.
Газета.Ru 03:05
Авто
Lada XRay рискует исчезнуть из модельной линейки «АвтоВАЗа»
Приподнятый хэтчбек Lada XRay, наименее популярная модель в линейке российской марки, рискует исчезнуть с рынка.
Motor 04:50
Путешествия
Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня
Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей вчера в 14:25