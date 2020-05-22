За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19. Об этом 22 мая сообщил оперативный штаб. Новые случаи коронавируса зарегистрировали в 84 регионах.

В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек

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