За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19. Об этом 22 мая сообщил оперативный штаб. Новые случаи коронавируса зарегистрировали в 84 регионах.

В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 39

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 429

Здоровье Игорь Руденя рассказал, когда медики Тверской области получат выплаты Сегодня 21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24 – Тверь» губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. 80

Общество Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии. 38

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 60

Экономика МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.

Общество Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд Пятерка богатейших -- Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) увеличили свое состояние на $75,5 млрд, или на 19% -- это 21% от общего прироста. 6

Общество За сутки в Крыму с коронавирусом госпитализированы 10 человек У второго заболевшего COVID-19 был выявлен лабораторно: пациент обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, а приказом Минздрава сейчас у всех пациентов с ОРВИ старше 65 лет обязательно берут тест на коронавирус. 5