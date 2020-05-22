Коронавирус
Телеканал RTVIВ России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19. Об этом 22 мая сообщил оперативный штаб. Новые случаи коронавируса зарегистрировали в 84 регионах.
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В России за сутки выявили еще 8894 случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России03:48
За сутки в России от коронавируса умерли 150 человек, еще 8894 заразились
Нижний Новгород on-line03:35
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За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
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Российская газета 01:28
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Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
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Экономика
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«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
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На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
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Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
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МедиаПоток 03:27
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Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
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Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
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Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
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МФО зарабатывают на невнимательности клиентов
МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.
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Путин призвал не спешить с открытием курортов в Краснодарском крае
Владимир Путин призвал не торопиться с открытием курортов в Краснодарском крае.
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Саратовские полицейские попросили надеть маску митрополита Лонгина
В числе нарушителей оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, который пришел за покупками.
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Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
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Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о резервном кредите на сумму 5 миллиардов долларов.
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За сутки в Крыму с коронавирусом госпитализированы 10 человек
У второго заболевшего COVID-19 был выявлен лабораторно: пациент обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, а приказом Минздрава сейчас у всех пациентов с ОРВИ старше 65 лет обязательно берут тест на коронавирус.
Вести.Севастополь 03:05
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Продюсер «Аватара 2» выложил в сеть закулисное фото с катерами
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 07:46 — REGNUM Продюсер фильма «Аватар 2» Джон Ландау выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки.
REGNUM 00:46
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Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
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Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
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