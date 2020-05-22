С начала эпидемии в России выявили 326 448 заражений коронавирусом в 85 регионах. За весь период от инфекции умерли 3 249 пациентов, 99 825 человек выздоровели. Лидером как по общему числу зараженных, так и по приросту, остается Москва — за сутки в столице добавилось 2 988 новых случаев.

В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек

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