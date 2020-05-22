Коронавирус
Телеканал RTVIВ России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
С начала эпидемии в России выявили 326 448 заражений коронавирусом в 85 регионах. За весь период от инфекции умерли 3 249 пациентов, 99 825 человек выздоровели. Лидером как по общему числу зараженных, так и по приросту, остается Москва — за сутки в столице добавилось 2 988 новых случаев.
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За сутки в России от коронавируса умерли 150 человек, еще 8894 заразились
Нижний Новгород on-line03:35
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Здоровье
На жителях Башкирии будет испытан препарат от нового коронавируса
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Коммерсантъ Уфа 06:18
Общество
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Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
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REGNUM вчера в 13:11
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
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Общество
В России отказались от шахматной рассадки в самолетах
В начале недели Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте, в которых предлагалась продажа билетов и заполнение салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.
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В Пакистане разбился пассажирский самолет
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Российская газета 06:40
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Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»
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РИА Новости 06:42
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах
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Daily Storm вчера в 12:20
Общество
Детские летние лагеря в Петербурге откроются в июле
Ранее Беглов сообщил о возможном открытии детских летних лагерей, уточнив, что они будут работать в режиме обсерваторов и с минимальным количеством отрядов.
Интерфакс - Россия 07:01
Футбол
Дмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о целесообразности возобновлении чемпионата России по футболу.
МК-Спорт 04:26
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Общество
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки.
NewsVO 20 мая в 04:24
Финансы
Набиуллина заявила об остановке усиления роста цен
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
Коммерсантъ 06:59
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews вчера в 06:21
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасны абрикосы
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Московский Комсомолец 06:14
Происшествия
В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина
Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Здоровье
В дежурных группах амурских детсадов устроят «чистку рядов»
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Амурская правда 02:52
Здоровье
Общее число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи
Коронавирус на Кубани диагностировали еще у 92 человек.
ЮГ Times 04:00
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru вчера в 03:58
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса вчера в 06:53