Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России от коронавируса за сутки умерли девять человек

В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Семь человек умерли в Москве, по одному — в Костромской области и в Приморском крае. Общее число умерших от коронавирусной инфекции достигло 43 человек.
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582 новых случая коронавируса выявили в России

Псковское агентство информации05:08

В России за сутки выявили 582 новых случая заражения коронавирусом

ФАН04:23

В РФ за сутки заразились коронавирусом 582 человека, умерли 9

Рамблер04:38

В России от коронавируса за сутки умерли девять человек

Коммерсантъ04:32

В России 333 человека выздоровели от коронавируса

МИР 2404:57

В России до 4731 выросло количество случаев коронавирусной инфекции

RuNews24.ru04:21

За сутки в России выявлено 582 новых случая коронавируса и ни одного в Тверской области

ТИА04:19
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Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл 02 апреля в 06:16
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Известия 07:22
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

Lenta.ru 08:12
Общество

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания.
ТАСС 05:04
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM вчера в 07:35
Происшествия

Неизвестные предупредили аэропорт о минировании самолета Сочи-Москва

Неизвестные предупредили аэропорт о минировании самолета Сочи-Москва, сообщает ТАСС. Телефонный звонок оказался ложным.
АиФ Краснодар вчера в 13:27
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

В Челябинской области уже 23 человека заболели коронавирусом

Уральский меридиан вчера в 02:07
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

В России больше половины пациентов с коронавирусом заразились внутри страны

Больше половины пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем на территории страны, сообщила Голикова.
ТАСС 08:28
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ 08:33
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Общество

В Новой Москве завершается строительство инфекционного центра

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Новой Москве закончили основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра, куда будут отправлять людей с подозрением на коронавирус.
Коммерсантъ 07:25
Транспорт

На въездах в Ростов ограничили движение

На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
1rnd.ru 02:57
Армия и оружие

Силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей

Ударными темпами идет строительство 16 госпиталей, которые возводят силами нашего Минобороны.
Первый канал 05:12
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Всего в регионе выявили семерых инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
АМИТЕЛ 02:34
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Общество

Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России

Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
РИА Новости 07:04
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Финансы

Минфин: объем ФНБ в марте вырос до 12,85 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, что эквивалентно 165,4 млрд долларов, следует из материалов на сайте Минфина.
Банки.ру вчера в 15:18
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Общество

Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 08:36
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
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