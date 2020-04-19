В России за последние сутки умерли 48 пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число летальных исходов достигло 361, уточняет сайт стопкоронавирус.рф.

В России за сутки умерли 48 зараженных коронавирусом

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