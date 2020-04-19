Коронавирус
Lenta.ruВ России за сутки умерли 48 зараженных коронавирусом
В России за последние сутки умерли 48 пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число летальных исходов достигло 361, уточняет сайт стопкоронавирус.рф.
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Происшествия
В Кузбассе выявили еще шесть случаев коронавирусной инфекции
Инфекционные стационары области пополнили шесть пациентов, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» Об этом сообщает оперативный штаб области.
Кузбасс 00:17
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед пуском ракеты Победы
Вести.Ru 05:15
Общество
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
В Татарстане выявлены очередные 16 случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 03:43
Общество
Россияне массово поехали в Крым
Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перечислил регионы России, в которых выявлены 6060 новых случаев заражения.
Lenta.ru 04:14
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце
РИА Новости 05:35
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
В Курске скончался третий пациент с подтверждённым коронавирусом
Курск, 19 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Курской областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на коронавирус.
REGNUM 05:23
Общество
В Тверской области число больных коронавирусом выросло до 188 человек
Опубликована статистика по числу заболевших коронавирусной инфекцией в Тверской области на 17 апреля.
Toptver.ru 17 апреля в 04:34
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем
Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
Коммерсантъ 02:43
Общество
В Ярославской области еще у 12 человек зафиксирован коронавирус
Всего же в России число заболевших увеличилось на 6060 человек. Всего в Ярославской области 117 человек с коронавирусом.
Городские новости (г. Ярославль) 04:11
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Киберспорт
Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles
OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters.
Sport24.ru вчера в 22:04
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
Общество
Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
«44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет», — говорится в заявлении.
RT на русском 05:35
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае
В результате пожара в доме в Красноярском крае погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную службу МЧС.
Известия вчера в 23:18
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Здоровье
В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 15 человек
В России за сутки коронавирусом заболело 6060 человек. Общее число заразившихся выросло до 42 853.
АиФ Урал 04:10
Происшествия
Первые два человека с коронавирусом скончались в Красноярском крае
В Красноярском крае впервые зарегистрировали двух умерших после заражения коронавирусом.
Газета.Ru 01:12