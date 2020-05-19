Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России отчитались о дешевеющих медицинских масках

Защитные маски в России продолжат дешеветь. Об этом в эфире «России 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС. По его словам, на снижение цен влияют несколько факторов, главные среди которых — наращивание внутреннего производства и конкуренция.
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В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

РБКвчера в 17:29

Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России

Интерфаксвчера в 16:38

В Минпромторге заявили, что стоимость масок в России продолжит постепенно снижаться

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Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

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В Минпромторге спрогнозировали падение цен на защитные маски

Московский Комсомолецвчера в 14:45

Минпромторг пообещал снижение цен на маски

Коммерсантъвчера в 16:12

В Минпромторге пообещали постепенное снижение стоимости защитных масок

Известиявчера в 14:22
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
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В ФАС отметили снижение цен на лимоны

Цены на лимоны в России снизились уже на 30-40% от пика, достигнутого из-за коронавируса, и продолжат снижаться, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.
РИА Новости 07:40
Общество

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Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
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Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
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Общество

Обновлена карта коронавируса Саратовской области

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Саратов 24 вчера в 06:49
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Политика

Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
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Общество

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

По словам Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, особенно в Москве.
SM News 05:57
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Происшествия

Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
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Происшествия

В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
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Путешествия

Турция с 20 мая откроет границы для россиян

С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 06:26
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Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
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Наука

Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук

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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
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Здоровье

Определен новый эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
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Экономика

Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии

Сокращение экономически активного населения из-за миграции приведет к падению инвестиций и снижению доходов региональных бюджетов за счет уменьшения налоговых поступлений, прогнозируют эксперты.
РБК 05:00
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
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Кино

Риз Уизерспун сыграет в «Блондинке в законе 3»

Российская газета вчера в 07:15
Футбол

Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами

Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник вчера в 15:19
Энергетика

Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
Российская газета 06:17
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Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома

В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
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Экономика

Сечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
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YouTube заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

С платформы видеохостинга YouTube исчезли каналы News Front, Anna News и Крым-24.
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Виктор Леонидович Евтухов
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Российский государственный и политический деятель.
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