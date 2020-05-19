Защитные маски в России продолжат дешеветь. Об этом в эфире «России 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС. По его словам, на снижение цен влияют несколько факторов, главные среди которых — наращивание внутреннего производства и конкуренция.

В России отчитались о дешевеющих медицинских масках

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