Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России отчитались о дешевеющих медицинских масках

Защитные маски в России продолжат дешеветь. Об этом в эфире «России 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС. По его словам, на снижение цен влияют несколько факторов, главные среди которых — наращивание внутреннего производства и конкуренция.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

РБКвчера в 17:29

Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России

Интерфаксвчера в 16:38

Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

Вести.Ruвчера в 15:00

Минпромторг пообещал снижение цен на маски

Коммерсантъвчера в 16:12

В Минпромторге спрогнозировали падение цен на защитные маски

Московский Комсомолецвчера в 14:45

В Минпромторге заявили, что стоимость масок в России продолжит постепенно снижаться

ТАССвчера в 14:27

В Минпромторге пообещали постепенное снижение стоимости защитных масок

Известиявчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 05:41, Ашберн
Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
182
Общество

Голикова допустила частичное снятие ограничений в 17 регионах

Семнадцать регионов могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на "правительственном часе" в Совете Федерации.
РИА Новости 05:19
49
Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
221
Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
3,6K
Космос

Эксперимент показал возможность грязевого вулканизма на Марсе

Популярная механика вчера в 08:31
Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
39
Общество

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Globallookpress Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который ранее выздоровел после лечения от COVID-19, рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется.
РЕН ТВ 05:27
Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
752
Игры

Новая часть Saints Row выйдет не раньше апреля следующего года

На основе документа можно сделать вывод, что до апреля 2021 года следующая часть Saints Row не выйдет.
3DNews 04:40
Космос

США впервые попробуют передать энергию из космоса на Землю

Хайтек+ вчера в 08:23
1
Наука

Эволюцию риса связали с глобальным похолоданием

Согласно исследованию международной группы ученых, опубликованному в журнале Nature Plants, серьезное глобальное похолодание, которое произошло 4200 лет назад, возможно, привело к эволюции новых сортов риса и распространению этого растения как в Северной, так и в Южной Азии.
Индикатор вчера в 05:59
10
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
1,5K
Общество

Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
227
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
209
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
941
Происшествия

Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
5
Здоровье

В Пермском крае выявили 53 новых случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:37
68
Общество

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru 18 мая в 03:50
447
Наука

Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет

В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1.
Популярная механика вчера в 11:34
8
Игры

На прохождение Ghost of Tsushima с сайдами уйдёт 40-50 часов

Разработчики Ghost of Tsushima в интервью Voxel рассказали, что на прохождение игры с учётом различных дополнительных заданий и активностей уйдёт от 40 до 50 часов.
Игромания.ру вчера в 10:18
10
Здоровье

Почти 300 алтайских студентов-медиков закрыли на карантин в общежитии

Для студентов, оставшихся в общежитии, администрация вуза организовала дезинфекцию и трехразовое питание.
Толк 04:38
2
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова требует у Джигана 50% доходов на содержание детей

Оксана Самойлова собирается взыскать алименты с Джигана, с которым она разводится после десяти лет брака.
ИА InterMedia 04:32
4
Происшествия

Обыски проходят у блогера Лёхи Кочегара в Чите

Обыски проходят в Чите у забайкальского блогера Алексея Закружного, известного как Лёха Кочегар.
Zabnews.ru вчера в 21:14
11
Общество

Банки и промышленность в РФ обяжут перейти на отечественное ПО

Владельцам элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ) разрешат использовать только софт из реестров российских, а также произведенных в ЕАЭС программ.
Московский Комсомолец 03:34
117
Космос

Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными

Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск вчера в 06:15
2
Экономика

Совфед одобрил закон о расширении страхования вкладов

Москва, 20 мая 2020, 12:16 — REGNUM Совфед одобрил закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
REGNUM 05:16
Общество

Большинство россиян неплохо знают правила русского языка

83% используют старую норму «брачующиеся», 7% — новую «брачащиеся», внесённую в словари в 2009 году.
Астрахань 24 04:00
3
Космос

Пребывание на МКС странным образом влияет на микробиомы астронавтов

В настоящее время микробиологи, медики и экологи активно исследуют то, как космические путешествия влияют на микробиом человека.
Популярная механика 18 мая в 15:14
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
687
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Леонидович Евтухов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное