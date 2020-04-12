Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»

Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС.
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Александр Новак
Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован.
— Александр Новак, российский политикТАСС 11:22

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