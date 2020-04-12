Политика
Lenta.ruВ России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»
Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС.
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Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован.
— Александр Новак, российский политикТАСС 11:22
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Общество
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По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
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Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
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Наука
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Вчера скончался Джон Конвей, многогранный и талантливый математик, больше всего известный, как создатель игры «Жизнь».
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Экономика
Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
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Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек
Российская газета 06:30
Общество
В России отмечают День космонавтики
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Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
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Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Не только ОПЕК Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо отмечал, что избыток на рынке нефти может составить около 14,7 млн баррелей в сутки, и глобальные мощности по хранению сырой нефти будут исчерпаны до конца мая.
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Креативность, способность получать удовольствие от процесса творчества и любовь к искусству связаны у человека с системой вознаграждений.
iReactor 04:26
Энергетика
Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти
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Lenta.ru 10 апреля в 15:19
Энергетика
Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма
Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.
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Общество
В ряде регионов России ожидается аномально холодная погода
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в ряде регионов России.
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Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
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В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
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Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
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Lenta.ru 09:57
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Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членов Общественной палаты Российской Федерации.
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Общество
Ансамбль Александрова поддержал итальянцев песнями
Ансамбль Александрова исполнил на итальянском языке композиции для жителей страны, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией.
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Общество
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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