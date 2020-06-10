Первоначально о планах запретить увольнения сообщалось 29 мая. Тогда Минтруд предложил оставить право на увольнение только за сотрудниками или по соглашению сторон.

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Армия и оружие Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 47

Происшествия В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек. 4K

Космос NASA заключило договор на разработку окололунного модуля HALO NASA заключило договор на разработку окололунного модуля HALO с компанией Northrop Grumman. Стоимость проектных работ оценена в $187 млн. 8

Общество Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters. 1

Шоу-бизнес Александра Стриженова вышла замуж Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня. 20

Политика Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике. 114

Армия и оружие Грузия начнет производить пехотное вооружение по стандартам НАТО Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна приступает к собственному производству гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает РИА "Новости". 174

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 472

Игры В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками». 10

Футбол Ройс может перенести операцию на мышце бедра Дортмунд, Германия, 9 июня 2020, 22:06 — REGNUM 31-летнему немецкому вингеру дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу может понадобиться операция на мышце бедра.

Происшествия Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. 14

Кино Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях» Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео.

Общество Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. 1,7K

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19. 76

Экономика В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны. 3

Энергетика В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня». 888

Общество Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.