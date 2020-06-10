Коронавирус
Lenta.ruВ России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Первоначально о планах запретить увольнения сообщалось 29 мая. Тогда Минтруд предложил оставить право на увольнение только за сотрудниками или по соглашению сторон.
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Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 06:08
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» уничтожил турецкий беспилотник в Ливии
Расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1Э» из состава Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара снял на видео момент уничтожения турецкого беспилотника.
Московский Комсомолец 00:47
Космос
NASA заключило договор на разработку окололунного модуля HALO
NASA заключило договор на разработку окололунного модуля HALO с компанией Northrop Grumman. Стоимость проектных работ оценена в $187 млн.
ДВ-РОСС 07 июня в 07:01
Общество
Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне
Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters.
Коммерсантъ 20:37
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Политика
Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота
Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике.
РБК 15:30
Общество
Ремонт двора в Чапланово дожил до третьего мэра Холмска
Сахалин.Инфо 02:53
Армия и оружие
Грузия начнет производить пехотное вооружение по стандартам НАТО
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна приступает к собственному производству гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:36
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa 07:41
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Космос
Над Челябинском скоро пролетит яркая комета
ИА Красная Весна вчера в 15:43
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Футбол
Ройс может перенести операцию на мышце бедра
Дортмунд, Германия, 9 июня 2020, 22:06 — REGNUM 31-летнему немецкому вингеру дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу может понадобиться операция на мышце бедра.
REGNUM 15:06
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Кино
Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях»
Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео.
Телепрограмма вчера в 12:21
Культура
Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони
В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
Экономика
В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом
Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 10:09
Армия и оружие
США показали применение F-15E атомной бомбы
Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Общество
Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом
Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.
РИА Новости 16:23
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00