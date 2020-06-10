Общество
Lenta.ruВ России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
В обновленной версии документа, среди прочего, исчезла инициатива о запрете увольнять работников или отправлять их в простой по инициативе работодателя. Также в Минтруде отказались от нового порядка вывода сотрудников в смены и изменений их обязанностей без согласия.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты радикально изменило проект постановления правительства, устанавливающий особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с коронавирусной инфекцией.РБКвчера в 17:00
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Экономика
В России для пенсионеров готовят две новые льготы
Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс 08 июня в 22:24
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия
За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
Экономика
Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
Наука
Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными
Evo-rus.com вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Общество
В Омской области выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом
Омск, 10 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:28
Политика
Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
РИА Новости вчера в 19:38
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
Discover24 02:52
Киберспорт
Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light
Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.
Evo-rus.com вчера в 13:29
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Культура
Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar
РИА Новости вчера в 11:49
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform вчера в 06:06
Общество
Назван лучший российский вуз в мировом рейтинге QS
Москва, 10 июня 2020, 09:10 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признан лучшим российским высшим учебным заведением по оценке мирового рейтинга QS World University Rankings.
REGNUM 02:10
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 08 июня в 07:23
Наука
Учёные рассказали о неспособности мозга объективно воспринимать мир
Американские психологи и нейрофизиологи из Университета Джонса Хопкинса доказали, что человек не способен воспринимать окружающую его реальность объективно.
МедиаПоток вчера в 06:18
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Игры
Названы самые популярные игровые консоли в России
Самой популярной игровой консолью у россиян за последний год стала PlayStation 4 Pro от Sony, устройства японской компании в целом получили наибольшую популярность у российских геймеров, сообщили аналитики «Яндекс.Маркета».
Rambler News Service 02:06
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать
Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru вчера в 02:57
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43