Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

В обновленной версии документа, среди прочего, исчезла инициатива о запрете увольнять работников или отправлять их в простой по инициативе работодателя. Также в Минтруде отказались от нового порядка вывода сотрудников в смены и изменений их обязанностей без согласия.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось

Власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты радикально изменило проект постановления правительства, устанавливающий особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с коронавирусной инфекцией.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Lenta.ruвчера в 18:38

Минтруд отказался от особых правил увольнения в период пандемии

ТК Звездавчера в 21:38

РБК: Минтруд отказался от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

ТАССвчера в 21:07

В Минтруде отказались от особого порядка увольнений во время пандемии

News.ruвчера в 20:46

Минтруд РФ решил не запрещать увольнять россиян в пандемию

URA.Ruвчера в 20:08

Власти отказались от особых правил увольнения во время пандемии

Эхо Москвывчера в 22:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
90
Экономика

В России для пенсионеров готовят две новые льготы

Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс 08 июня в 22:24
203
Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
3,9K
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
15
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
14
Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия

За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
3
Экономика

Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
6
Наука

Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

Evo-rus.com вчера в 16:18
17
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
25
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
163
Общество

В Омской области выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом

Омск, 10 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:28
33
Политика

Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
РИА Новости вчера в 19:38
1
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
898
Происшествия

В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
Discover24 02:52
Киберспорт

Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light

Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.
Evo-rus.com вчера в 13:29
Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
34
Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
282
Культура

Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar

РИА Новости вчера в 11:49
Игры

В игре The Last of Us Part II появится фоторежим

В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform вчера в 06:06
6
Общество

Назван лучший российский вуз в мировом рейтинге QS

Москва, 10 июня 2020, 09:10 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признан лучшим российским высшим учебным заведением по оценке мирового рейтинга QS World University Rankings.
REGNUM 02:10
73
Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 08 июня в 07:23
5,3K
Наука

Учёные рассказали о неспособности мозга объективно воспринимать мир

Американские психологи и нейрофизиологи из Университета Джонса Хопкинса доказали, что человек не способен воспринимать окружающую его реальность объективно.
МедиаПоток вчера в 06:18
9
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
63
Игры

Названы самые популярные игровые консоли в России

Самой популярной игровой консолью у россиян за последний год стала PlayStation 4 Pro от Sony, устройства японской компании в целом получили наибольшую популярность у российских геймеров, сообщили аналитики «Яндекс.Маркета».
Rambler News Service 02:06
Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
69
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
1,9K
Культура

Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров

Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru вчера в 05:37
3
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать

Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru вчера в 02:57
11
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
2,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное