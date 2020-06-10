Министерство труда и социальной защиты радикально изменило проект постановления правительства, устанавливающий особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

с чего всё началось

В обновленной версии документа, среди прочего, исчезла инициатива о запрете увольнять работников или отправлять их в простой по инициативе работодателя. Также в Минтруде отказались от нового порядка вывода сотрудников в смены и изменений их обязанностей без согласия.

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

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