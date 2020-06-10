Общество
Lenta.ruВ России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
В обновленной версии документа, среди прочего, исчезла инициатива о запрете увольнять работников или отправлять их в простой по инициативе работодателя. Также в Минтруде отказались от нового порядка вывода сотрудников в смены и изменений их обязанностей без согласия.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты радикально изменило проект постановления правительства, устанавливающий особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с коронавирусной инфекцией.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость
Актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП, в котором погиб человек, могут проверить на вменяемость.
Известия 03:51
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Известия 04:28
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Общество
В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся
В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.
Московский Комсомолец 03:45
Космос
Со следующим пакетом Starlink на орбиту выведут два других спутника
REGNUM 07 июня в 05:06
Происшествия
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
RT на русском вчера в 04:16
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Авто
«КамАЗ» выпустит конкурента «БелАЗу»
Грузоподъёмность составит порядка 50 тонн.
Tvoe-avto.com 07 июня в 05:58
Финансы
Российские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
Здоровье
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом еще 117 человек
Пока в других регионах наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом, в Саратовской области стабильно фиксируется рост.
Московский Комсомолец 02:02
Происшествия
Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью
Московский Комсомолец вчера в 02:49
Общество
Роскачество предупредило о трех продуктах с кишечной палочкой
Нарезка сыра и мяса из супермаркетов может быть заражена кишечной палочкой, предупредили в Роскачестве.
Русская Планета 04:15
Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
Авто
Volkswagen начал производство кроссовера Nivus
Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
Автоновости дня вчера в 08:37
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости 08 июня в 05:40
Политика
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае.
Lenta.ru 04:17
Экономика
ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%
В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
Шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 03:09
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
Армия и оружие
Польша делает из себя мишень, добиваясь размещения ядерного оружия
Если на польской территории появится тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов, Польша, согласно правилам военной науки, автоматически становится мишенью для российских ракет.
Военное обозрение 04:04
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48