Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ России отказались от введения налога на попутный нефтяной газ

Введение налога на ПНГ нанесло бы ущерб бизнесу средних и малых компаний. Российское правительство не будет вводить налог на ПНГ. Вице-премьер Юрий Борисов 6 февраля поддержал пакет стимулирующих мер для развития нефтегазохимических проектов.
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с чего всё началось

Правительство отказалось вводить новый налог для нефтяников

Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
РБК01:01

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Борисов выступил против налога на попутный газ для нефтяных компаний

Российская газета07:50

Правительство отказалось вводить новый налог для нефтяников

РБК01:01

Минфин настаивает на введении НДПИ на попутный газ

ТАСС05:40

Правительство отказалось вводить налог на попутный нефтяной газ

Газета.Ru04:07

Налоги в России решили не трогать

Lenta.ru03:08

Правительство не будет вводить налог на попутный нефтяной газ

Коммерсантъ01:53

Минфин отметил необходимость ввести налог на попутный нефтяной газ

Известия06:30
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Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака

В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
РИА Новости 09:48
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском вчера в 06:17
Армия и оружие

В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием

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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Армия и оружие

Небензя заявил о невозможности переговоров Дамаска с террористами

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уговорить сирийское правительство на переговоры с террористами в Идлибе.
РЕН ТВ 11:28
Армия и оружие

Китай опроверг утверждение, что США могут разгромить РФ за неделю

Наследие СССР Россия как правопреемница Советского Союза получила большое количество ядерного оружия, и сегодня является обладательницей самого большого атомного арсенала и современного вооружения: ядерных боеголовок; межконтинентальных ракет; боевых самолетов; военных кораблей.
Pravda.Ru 07:42
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72

Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72 во время учений в Нижегородской области.
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Происшествия

Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
ТАСС 09:57
Футбол

«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде».
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Армия и оружие

Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе

Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Lenta.ru 11:30
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Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Общество

ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
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Немецкие диетологи назвали лучшие продукты для похудения

Немецкие диетологи рассказали журналу Fit For Fun о простых изменениях в рационе, которые помогут оптимизировать обмен веществ и избавиться от лишнего жира без жестких диет и интервальных голоданий.
РИА Новости вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
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Футбол

Месси может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

КМВ Новости 05:30
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
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Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
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Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
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Руководство «Зенита» не предложит Шатову новый контракт

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не предложил хавбеку сине-бело-голубых Олегу Шатову новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока, главу компании ProSportsManagement Германа Ткаченко.
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Адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело

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