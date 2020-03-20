Коронавирус
Lenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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Общество
Azur air прекращает все полеты из России
Чартерный авиаперевозчик Azur air приостанавливает полеты из России с 22 марта по 20 апреля из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова намекнула на роман с футболистом ЦСКА
Футбол
«Реал» не собирается увольнять Зидана
По данным источника, руководство мадридского клуба приняло решение сохранить Зидана во главе команды вне зависимости от результатов нынешнего сезона, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Общество
ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области
Федеральная служба безопасности России совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) на территории Крыма, Коми и Ростовской области.
Происшествия
Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву
«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Экономика
Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля
Если 5 марта торги валютой на Московской бирже закрылись на отметке 67,62 руб. / $, то уже 19 марта курс доллара почти достиг отметки 82 руб. Однако к закрытию торгов на фоне роста нефтяных котировок рубль несколько окреп, а утром 20 марта курс доллара снизился до 77,41 руб. После обеда, впрочем, курс доллара вновь поднялся выше 79 руб.
Общество
В Якутии коронавирусом заразились семь человек
Первый случай заражения коронавирусом в Якутии был подтвержден 19 марта у генерального директора ЯТЭК.
Общество
Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами
Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.
Авто
Aston Martin DBX получит новые версии
Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы.
Общество
В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
Общество
YouTube снизил качество видео в Европе из-за коронавируса
Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
Генпрокуратура РФ: политолог Соловей ответит за ложь о коронавирусе
Москва, 20 марта 2020, 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе.
Политика
ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Авто
Бизнес попросил Белоусова отменить транспортный налог на легковые автомобили
Бизнес-объединение "Деловая Россия" направило письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой отменить транспортный налог на легковые автомобили с двигателем мощностью менее 250 лошадиных сил.
Происшествия
В Татарстане оштрафовали женщину, распространившую фейк о коронавирусе
«19 марта жительница Нижнекамска привлечена к административной ответственности», – отмечает МВД Татарстана.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.