Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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Шойгу не усмотрел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву

РБК07:09

Весенний призыв в России пройдет по плану

РИА Новости05:56

Весенний призыв в российскую армию не будет отменен из-за коронавируса

Эхо Москвы08:05

Весенний призыв не будут переносить из-за коронавируса

ТАСС05:27

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Lenta.ru05:27

Весенний призыв в России из-за коронавируса переноситься не будет

RT на русском05:30

«Призыв в условиях карантина»: красноярцам рассказали, как будет проходить отправка в армию

ТВКвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество

Azur air прекращает все полеты из России

Чартерный авиаперевозчик Azur air приостанавливает полеты из России с 22 марта по 20 апреля из-за пандемии коронавируса.
НТВ 07:28
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Москва 24 вчера в 23:55
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Фигурное катание

Фигуристка Радионова намекнула на роман с футболистом ЦСКА

Нева Спорт вчера в 23:08
Футбол

«Реал» не собирается увольнять Зидана

По данным источника, руководство мадридского клуба приняло решение сохранить Зидана во главе команды вне зависимости от результатов нынешнего сезона, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Sport.ru 09:29
Общество

ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

Федеральная служба безопасности России совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) на территории Крыма, Коми и Ростовской области.
Вести.Ru 04:35
Происшествия

Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
РБК 10:59
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Экономика

Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля

Если 5 марта торги валютой на Московской бирже закрылись на отметке 67,62 руб. / $, то уже 19 марта курс доллара почти достиг отметки 82 руб. Однако к закрытию торгов на фоне роста нефтяных котировок рубль несколько окреп, а утром 20 марта курс доллара снизился до 77,41 руб. После обеда, впрочем, курс доллара вновь поднялся выше 79 руб.
РБК 09:26
Общество

В Якутии коронавирусом заразились семь человек

Первый случай заражения коронавирусом в Якутии был подтвержден 19 марта у генерального директора ЯТЭК.
Ридус 08:51
Общество

Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами

Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.
REGNUM 10:36
Авто

Aston Martin DBX получит новые версии

Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы.
Автостат 04:43
Общество

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 11:10
Общество

YouTube снизил качество видео в Европе из-за коронавируса

Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
ФАН 06:23
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 18 марта в 19:41
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Происшествия

В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской

РБК 10:42
Общество

Генпрокуратура РФ: политолог Соловей ответит за ложь о коронавирусе

Москва, 20 марта 2020, 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе.
REGNUM 10:51
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru 07:08
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Происшествия

В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.
Российская газета 10:46
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Спорт

Ласицкене отказалась от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА

News.ru 08:39
Авто

Бизнес попросил Белоусова отменить транспортный налог на легковые автомобили

Бизнес-объединение "Деловая Россия" направило письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой отменить транспортный налог на легковые автомобили с двигателем мощностью менее 250 лошадиных сил.
ТАСС 06:49
Происшествия

В Татарстане оштрафовали женщину, распространившую фейк о коронавирусе

«19 марта жительница Нижнекамска привлечена к административной ответственности», – отмечает МВД Татарстана.
ФедералПресс 08:47
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
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