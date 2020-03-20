Коронавирус

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Весенний призыв на службу в армию в России не будет перенесен из-за коронавируса. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу, 20 марта, он начнется в установленный срок 1 апреля.
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В России не будут переносить весеннюю призывную кампанию

RT на русском09:57

Правозащитники призвали Минобороны перенести весенний призыв в армию

Новые Известиявчера в 03:33

Весенний призыв в России пройдет по плану

РИА Новости05:56

Весенний призыв состоится, несмотря на коронавирус

Газета.Ru07:45

Весенний призыв не будут переносить из-за коронавируса

ТАСС05:27

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Lenta.ru05:27

Шойгу не усмотрел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву

РБК07:09
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса

Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.
Ведомости 10:18
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Известия 14:14
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Игры

В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs

В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
CyberSport.ru вчера в 12:54
Общество

ФСБ выявила ячейку финансистов ИГИЛ в трех российских регионах

ФСБ раскрыло в трёх регионах законспирированные ячейки международной террористической организации ИГИЛ, запрещённой в России.
Общественное телевидение России 05:21
Культура

Отменят ли проект «Голос.Дети» из-за коронавируса. В Бразилии, Испании и Бельгии уже приостановили шоу

В Москве, где снимается проект, собираться толпами запретили. А это значит, что участие массовки в шоу исключено.
Комсомольская правда 12:45
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Здоровье

FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев

Не могут они, отмечает Financial Times, объяснить и странную аномалию: в Германии, по данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на середину четверга, 19 марта, было зарегистрировано 13979 случаев заражения коронавирусом, но погибли от него всего 42 человека.
Expert.ru 06:31
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:34
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Здоровье

Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику

Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Новый День вчера в 20:50
Общество

Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса

Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
РИА Новости 12:43
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Происшествия

Историк Соколов отказался от суда присяжных из-за общественного мнения

«Что касается суда присяжных, то от этой идеи мы отказались, поскольку в настоящее время выдвинут, сформирован и обоснован общественный вердикт», — сказал Почуев.
REGNUM вчера в 10:26
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
Общество

В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 13:50
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru вчера в 13:28
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
BFM.ru 06:36
Кино

СМИ: «Чудо-женщина 1984» может выйти сразу в цифровом виде

Портал The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. раздумывает над возможностью выпустить сиквел «Чудо-женщины» сразу в цифре, минуя кинотеатры.
Игромания.ру 13:51
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском 18 марта в 12:54
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
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