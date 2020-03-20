Коронавирус
ИзвестияВ России решили не переносить весенний призыв
Весенний призыв на службу в армию в России не будет перенесен из-за коронавируса. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу, 20 марта, он начнется в установленный срок 1 апреля.
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Общество
Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса
Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Игры
В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs
В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
Общество
ФСБ выявила ячейку финансистов ИГИЛ в трех российских регионах
ФСБ раскрыло в трёх регионах законспирированные ячейки международной террористической организации ИГИЛ, запрещённой в России.
Культура
Отменят ли проект «Голос.Дети» из-за коронавируса. В Бразилии, Испании и Бельгии уже приостановили шоу
В Москве, где снимается проект, собираться толпами запретили. А это значит, что участие массовки в шоу исключено.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Здоровье
FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
Не могут они, отмечает Financial Times, объяснить и странную аномалию: в Германии, по данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на середину четверга, 19 марта, было зарегистрировано 13979 случаев заражения коронавирусом, но погибли от него всего 42 человека.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Здоровье
Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику
Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Общество
Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса
Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Историк Соколов отказался от суда присяжных из-за общественного мнения
«Что касается суда присяжных, то от этой идеи мы отказались, поскольку в настоящее время выдвинут, сформирован и обоснован общественный вердикт», — сказал Почуев.
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Кино
СМИ: «Чудо-женщина 1984» может выйти сразу в цифровом виде
Портал The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. раздумывает над возможностью выпустить сиквел «Чудо-женщины» сразу в цифре, минуя кинотеатры.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.