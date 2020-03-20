Весенний призыв на службу в армию в России не будет перенесен из-за коронавируса. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу, 20 марта, он начнется в установленный срок 1 апреля.

В России решили не переносить весенний призыв

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