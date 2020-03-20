Коронавирус
Lenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Происшествия
На коронавирусном карантине стало на 93 новосибирца больше
Все находящие в карантине и снятые с учета либо контактировали с носителями нового вируса, либо недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, пояснили в минздраве.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Происшествия
В США преступники угнали фургон с 8164 кг туалетной бумаги
В американском штате Северная Каролина злоумышленники угнали фургон, в котором находилось 8164 кг туалетной бумаги.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы
Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Политика
Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Музыка
Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020
Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
Общество
Циклон оставил без света 15 населённых пунктов на Сахалине
Наука
В голландской каменоломне нашли останки предка современных кур и уток
Ученые обнаружили останки древнейшего из известных предков современных уток и кур.
Финансы
Россияне стали чаще обращаться за потребкредитами, отмечают банки
Рост заявок на потребкредиты на 14% зафиксировали в Россельхозбанке, при этом 16-17 марта количество среднедневных заявок составило 6,6 тысячи против 5,8 тысячи в первые две недели марта.
Политика
Куба закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
Кубы закроет въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса.
Здоровье
Еще два случая заражения коронавирусом выявлено в Кировской области
Ранее о новых случаях в Кировской области информировал оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G
Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Общество
Мишустин сообщил о создании в России шести вакцин против коронавируса
В России создали шесть вакцин от нового типа коронавируса COVID-19, проводятся их испытания.
Здоровье
СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии
Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.