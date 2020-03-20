Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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В России не будут переносить весеннюю призывную кампанию

RT на русскомвчера в 09:57

Шойгу не усмотрел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву

РБКвчера в 07:09

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 05:27

Весенний призыв состоится, несмотря на коронавирус

Газета.Ruвчера в 07:45

Весенний призыв не будут переносить из-за коронавируса

ТАССвчера в 05:27

Весенний призыв в России пройдет по плану

РИА Новостивчера в 05:56

Правозащитники призвали Минобороны перенести весенний призыв в армию

Новые Известия19 марта в 03:33
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия

На коронавирусном карантине стало на 93 новосибирца больше

Все находящие в карантине и снятые с учета либо контактировали с носителями нового вируса, либо недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, пояснили в минздраве.
Новая Сибирь вчера в 03:12
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости вчера в 13:31
Происшествия

В США преступники угнали фургон с 8164 кг туалетной бумаги

В американском штате Северная Каролина злоумышленники угнали фургон, в котором находилось 8164 кг туалетной бумаги.
Аргументы недели вчера в 15:55
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр 19 марта в 03:58
Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 21:49
Политика

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости вчера в 07:14
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 21:56
Музыка

Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
iReactor 19 марта в 18:05
Общество

Циклон оставил без света 15 населённых пунктов на Сахалине

RT на русском вчера в 21:28
Наука

В голландской каменоломне нашли останки предка современных кур и уток

Ученые обнаружили останки древнейшего из известных предков современных уток и кур.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 19:10
Финансы

Россияне стали чаще обращаться за потребкредитами, отмечают банки

Рост заявок на потребкредиты на 14% зафиксировали в Россельхозбанке, при этом 16-17 марта количество среднедневных заявок составило 6,6 тысячи против 5,8 тысячи в первые две недели марта.
ПРАЙМ вчера в 20:16
Политика

Куба закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Кубы закроет въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса.
РБК вчера в 21:03
Здоровье

Еще два случая заражения коронавирусом выявлено в Кировской области

Ранее о новых случаях в Кировской области информировал оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.
Интерфакс - Россия вчера в 11:00
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G

Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Rusargument вчера в 09:09
Общество

Мишустин сообщил о создании в России шести вакцин против коронавируса

В России создали шесть вакцин от нового типа коронавируса COVID-19, проводятся их испытания.
РБК вчера в 09:23
Здоровье

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Известия вчера в 20:50
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета вчера в 00:28
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня 19 марта в 05:17
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском вчера в 21:05
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 09:07
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