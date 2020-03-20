Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.

Происшествия На коронавирусном карантине стало на 93 новосибирца больше Все находящие в карантине и снятые с учета либо контактировали с носителями нового вируса, либо недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, пояснили в минздраве.

Экономика В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".

Экономика Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

Финансы Россияне стали чаще обращаться за потребкредитами, отмечают банки Рост заявок на потребкредиты на 14% зафиксировали в Россельхозбанке, при этом 16-17 марта количество среднедневных заявок составило 6,6 тысячи против 5,8 тысячи в первые две недели марта.

Политика Куба закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса Кубы закроет въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса.

Здоровье СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).