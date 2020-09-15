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Секрет фирмы
Секрет фирмы

В России отказались снижать комиссию за приём карт для малого бизнеса

Правительство отказалось от идеи снизить эквайринг (комиссию за приём карт) для малого и среднего бизнеса. Ранее власти хотели опустить ставку до 1% вместо нынешних 1,7–4%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

Альтернативное решение Еще в начале августа правительство обсуждало долгосрочное снижение ставки эквайринга для малого и среднего бизнеса: первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минэкономразвития, ЦБ и Минфин проработать вопрос о закреплении комиссии за прием онлайн-платежей в размере не более 1% в рамках нацпроекта по поддержке МСП.
Известия17:01
Подробнее о событии
REGNUM

Малому бизнесу в России предложили подключиться к СБП

REGNUM03:06
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Татар-информ

Малый бизнес в России подключат к системе быстрых платежей

Татар-информ01:48

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

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Ведомости06:35
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Ведомости04:53
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Компания Samsung собрала 50 тысяч предзаказов на Galaxy Z Fold 2

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Goroday.ru04:08
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«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31