Альтернативное решение Еще в начале августа правительство обсуждало долгосрочное снижение ставки эквайринга для малого и среднего бизнеса: первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минэкономразвития, ЦБ и Минфин проработать вопрос о закреплении комиссии за прием онлайн-платежей в размере не более 1% в рамках нацпроекта по поддержке МСП.

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